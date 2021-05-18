Врачи рассказали, реально ли родить здорового ребенка в 40 лет

Источник материала: Tut.by

Редкая бездетная белоруска в возрасте 40+ не слышала бесцеремонной фразы про «часики тикают» от родителей, друзей и коллег. И хотя термин «старородящая», к счастью, уже окончательно испарился из медкарт, сорок лет каждая нерожавшая женщина воспринимает как «последний рубеж», за которым счастье материнства может и не случиться.

Мы решили разобраться, каковы шансы родить здорового ребенка после 35−40 лет. Как меняется женский (и мужской!) организм с годами, что такое овариальный резерв и почему с возрастом увеличивается риск генетических нарушений в развитии плода? На наши вопросы ответили специалисты медицинского центра «Эмбрио»: врач-генетик Светлана Голубева и акушер-гинеколог, репродуктолог Алина Салажкова.

Светлана Голубева врач-генетик

Алина Салажкова акушер-гинеколог, репродуктолог

«С возрастом женщина накапливает заболевания»

— В последние годы все большее количество женщин решаются на зачатие после 40 лет. С какими рисками сопряжены беременность и рождение ребенка в зрелом возрасте?

— Если мы говорим о первой беременности, то она и в 20, и в 40 лет может протекать примерно одинаково. Разница в том, что ресурсы организма женщины в 20 и в 40 абсолютно разные. Важно понимать, как меняется женский организм с возрастом. Ближе к 40 годам у нас наступает дефицит эстрогенов за счет уменьшения количества фолликулов в яичниках. Возникают различные эстрогендефицитные состояния, в том числе происходит замедление работы репродуктивной системы. Как одно из проявлений дефицита эстрогенов — частые, рецидивирующие заболевания мочеполовой системы (например, цистит). Развивается остеопороз: кальций быстрее вымывается из костей. Наступает нерегулярность менструального цикла — это еще один фактор, из-за которого женщина не может забеременеть после 40 лет в тот момент, когда хочет.

Нужно понимать, что беременность в любом возрасте — это достаточно серьезное испытание для женского организма, поскольку идет и гормональная перестройка, и увеличение физической нагрузки. Женщина в зрелом возрасте должна готовиться к беременности более ответственно. К 35−40 годам у нее уже, возможно, накопился груз перенесенных заболеваний. Многие женщины подходят к беременности с артериальной гипертензией, с другими хроническими заболеваниями или инфекциями. Даже такая «мелочь», как недолеченные зубы, может стать серьезным препятствием на пути к успешному вынашиванию беременности.





Если у женщины в анамнезе есть прерывания беременности, это тоже фактор риска. Раньше беременность очень редко прерывали медикаментозно, намного чаще это были выскабливания полости матки. На фоне этого часто возникает травматическая истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). При этом шейка матки открывается слишком рано, что приводит к родам во втором триместре беременности и, чаще всего, гибели плода. Чтобы женщина с истмико-цервикальной недостаточностью благополучно выносила беременность, врачи могут наложить шов, закрывающий шейку (серкляж).

С учетом всего этого с возрастом возрастает риск осложнений течения беременности. Это риск невынашивания, а также рождения недоношенного ребенка. С возрастом увеличивается и риск генетических нарушений в развитии плода.

— Почему это происходит?

— Женские половые клетки — яйцеклетки — рождаются вместе с нами. То есть, если вам 40 лет, то вашим половым клеткам тоже 40. Чем моложе организм и яйцеклетки, тем лучше осуществляются все процессы, которые в организме происходят, а в частности — распределение хромосом. Чем старше организм (и яйцеклетка), тем чаще в этом процессе могут возникать спонтанные ошибки. В результате половая клетка будет нести несбалансированный набор хромосом — больше или меньше нормы. И когда такая клетка оплодотворяется сперматозоидом, получается эмбрион с хромосомным дисбалансом.

— Какова судьба эмбрионов с хромосомным дисбалансом?

— Далеко не все оплодотворенные клетки допускаются к имплантации — внедрению в слизистую оболочку матки. Какая-то часть этих эмбрионов вообще не имплантируется. Можно сказать, сама природа проводит селекцию и предотвращает рождение ребенка с нарушениями. К 40 годам пара хочет забеременеть, а беременность не наступает. Почему? Потому что увеличивается количество эмбрионов с дисбалансом. Чем старше женщина, тем таких эмбрионов больше.





— А возраст мужчины имеет значение?

— Безусловно, и в первую очередь имеет значение изменение сперматогенеза — образования сперматозоидов. Чем старше мужчина, тем чаще возникают такие изменения. Как мы знаем, сперматозоиды, в отличие от яйцеклеток, обновляются. Это хорошо. Но если меняется количество сперматозоидов, их концентрация, подвижность или морфология, то повышается вероятность хромосомных ошибок в клетках. Таким образом, возраст обоих родителей влияет на образование эмбрионов с дисбалансом. Природа не допускает такие эмбрионы к имплантации. В некоторых случаях эмбрион может пройти этот «барьер» и имплантироваться, но природа не допустит его развития. Около 70% спонтанных выкидышей происходят именно по причине хромосомной патологии.

— Но часть эмбрионов с дисбалансом все-таки сможет имплантироваться и развиваться?

— Да, и это будут дети с врожденной и наследственной патологией. В группе возрастных пациентов частота таких патологий выше, чем у более молодого контингента. Грубая патология выявляется пренатальной диагностикой, и в критических случаях такая беременность прерывается по медико-генетическим показаниям.

— Можно ли определить аномалии развития на ранних этапах беременности?

— Современная медицина позволяет выявить риск генетических нарушений еще на этапе планирования беременности. Мужчина и женщина, планирующие рождение ребенка после 40 лет, могут узнать, являются ли они носителями мутаций и есть ли у них риск зачать ребенка с аномалией.

В каждой закрытой популяции есть наследственные заболевания, частота которых более высокая, чем других заболеваний: 1:6000, 1:10000. Для Беларуси это фенилкетонурия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, несиндромальная (изолированная) тугоухость, спинальная мышечная атрофия, гипотиреоз. Эти заболевания относятся к аутосомно-рецессивным. Во всех случаях аутосомно-рецессивного наследования, если оба родителя несут дефектный ген, то по законам генетики вероятность того, что дети, как и их родители, будут носителями мутантного гена, составляет 50%, вероятность рождения ребенка без мутации составляет 25%, вероятность рождения больного ребенка — 25%. Уже сейчас существуют (и продолжают разрабатываться) панели исследования генов на носительство этих мутаций.

Если выявлено, что оба супруга — носители мутаций в одном и том же гене, тогда специалисты проверяют плод на ранних стадиях беременности и уточняют его генетический статус. Если окажется, что он унаследовал неблагоприятный вариант, приводящий к заболеванию, семье предлагают прервать беременность.

— Какие диагностические процедуры и на каких сроках проводятся для уточнения генетического статуса плода?

— В Беларуси существует программа комбинированного скрининига, то есть просеивание всех беременных — вне зависимости от возраста — через «сито». Этим «ситом» является ультразвуковое исследование в 11 недель и определение белков беременности по крови беременной. Если по результатам скрининга женщина вошла в группу риска, ей предлагается пройти одну из этих процедур: биопсию или амниоцентез. А женщине после 35 лет предложат провести диагностический амниоцентез вне зависимости от того, попала она в группу риска по результатам скрининга или нет.





Для выявления хромосомных патологий и конкретных генетических заболеваний в срок до 12 недель проводится биопсия ворсин хориона (оболочка, один из внезародышевых органов эмбриона. — Прим TUT.BY). Как правило, этот срок выбирается, чтобы легче было прервать беременность. В 16 недель проводится похожее исследование — диагностический амниоцентез, который позволяет уточнить хромосомный статус, а также узнать, какой вариант генов унаследовал плод. Но тогда, в случае негативного результата, прерывание беременности будет предлагаться до 22 недель. Прерывание на таком большом сроке намного более травматично психологически, чем прерывание на ранних сроках.

— На что нужно обратить внимание женщинам, которые решают забеременеть и родить после 40?

— Самое важное — беременность в зрелом возрасте нужно планировать со специалистом — акушером-гинекологом или терапевтом. Вначале женщина должна оценить состояние своего здоровья и по возможности откорректировать все, что поддается коррекции: пролечить больные зубы, избавиться от лишнего веса и разобраться с гинекологическими заболеваниями.

Стоит обратить внимание на то, какая группа крови и резус у женщины и у супруга и сколько было прерываний беременности (медицинских абортов), для того чтобы оценить риски развития конфликта между кровью матери и ребенка — и провести необходимую профилактику.

В целом женщина в возрасте 40+ должна быть готова к тому, что ее будут направлять к большему числу специалистов, чем в 25-летнем возрасте. Нужно быть готовой к большему количеству исследований и анализов. Например, женщины часто не хотят сдавать глюкозотолерантный тест, который более эффективно выявляет гестационный сахарный диабет. Это двухчасовое исследование, оно вызывает определенные неудобства у пациентки. Иногда сами врачи говорят, что это достаточно тяжелая нагрузка для женщины — выпить 75 г чистой глюкозы. Тем не менее, это один из самых достоверных анализов, который помогает диагностировать заболевание и предрасположенность женщины к нему. Нарушение углеводного обмена может развиваться у любой беременной с учетом гормональных и метаболических изменений. Но у беременных с избыточной массой тела и возрастом старше 30 лет риск развития гестационного сахарного диабета наиболее высок. Избыточная масса тела практически всегда влечет за собой инсулинорезистентность. Женщина с установкой, что во время беременности она должна «кушать за двоих», имеет риски получить диабет и крупный плод.

— Мы говорим о рисках и осложнениях. А есть ли какие-либо преимущества беременности после 40 лет?

— А мы не утверждаем, что все беременности после 40 лет патологические. Очень много женщин, имея хорошее здоровье и достаточный овариальный резерв — то есть запас полноценных, качественных яйцеклеток в яичниках, — подходят к беременности в хорошем состоянии и очень ответственно. Эти пациенты в большинстве своем состоялись как профессионалы, они уже психологически готовы к рождению ребенка и относятся к планированию, течению беременности, а в дальнейшем и к воспитанию потомства очень ответственно. Долгожданный ребенок — счастье в семье.

Женщина в зрелом возрасте должна понимать, что ее беременность всегда повышенного риска. Но всегда можно его снизить — вести здоровый образ жизни, пересмотреть питание, избавиться от лишнего веса. Это важно, поскольку пациентки с избыточной массой тела всегда имеют риск: преэклампсии, сахарного диабета, артериальной гипертензии, обострения патологии почек во время беременности.





Необходимо обеспечить организм элементами, важными для формирования половых клеток. Эти же элементы в какой-то мере снижают риск наследственной врожденной патологии. Разработаны целые комплексы витаминов и минералов для планирования беременности. Схема приема — за три месяца до планируемой беременности обоим супругам. Обязательно этот комплекс должен включать фолиевую кислоту, витамин С и витамины группы В.

— Обоим супругам? Это что-то новое?

— Нет, это не новое, но никто не слушает врачей. Такие рекомендации часто пропускают мимо ушей. Но пациенты после 40 слушают. Выносить беременность и родить здорового ребенка после 40 возможно и реально. Только нужно понять, что потребуется чуть-чуть больше усилий, чем в 20. И не надо бояться посещать специалистов.

— Разве белоруски в этих вопросах не дисциплинированные пациентки?

— Далеко не все! Очень часто женщины отказываются от амниоцентеза, например. Или просто игнорируют назначения врача. Есть такое явление, как гугл-пациенты. Женщина почитала о чем-то на форуме в интернете, обсудила с подругами и уже знает, как ей нужно лечиться. Но решение в отношении пациентки принимает ее лечащий доктор, и он несет ответственность за эти решения.

— Заморозка яйцеклеток, чтобы отложить материнство на более комфортный период -это уже наша реальность, белоруски могут это сделать?

— Конечно, это уже не фантастика. Отсроченное материнство сейчас популярно в странах Европы и Америке. Но делать это имеет смысл до 35 лет, пока яйцеклетки не накопили достаточное количество мутаций. Имеет смысл замораживать яйцеклетки в большом количестве — не 5, а 10, 15, 20.

Стоит учитывать, что не каждая яйцеклетка даст беременность. И не каждая беременность хорошо развивается. Опять же, заморозив яйцеклетки, не стоит откладывать рождение ребенка в долгий ящик. Несмотря на то, что криоконсервированные яйцеклетки могут храниться неограниченно долго, желательно воспользоваться ими в ближайшие годы после «заморозки».





Такой метод желательно использовать не просто потому, что мы хотим отсрочить свое деторождение. Практически эта процедура имеет значение, когда в данный период женщина не может иметь беременность по каким-то медицинским показаниям. Это имеет огромное значение, если беременность планирует пара, в которой женщина больна онкологическим заболеванием, и ей предстоит химиотерапия. И после лечения она вряд ли вообще сможет забеременеть.

Таким образом, есть несколько программ криоконсервации. Во-первых, криоконсервация яйцеклеток по медпоказаниям, ими сможет воспользоваться только пациентка, чьи клетки заморожены. Во-вторых, то самое «отложенное материнство», когда женщина хочет сделать карьеру, а уже потом стать мамой. В этом случае яйцеклетками также сможет воспользоваться только она. И третья программа — это донорские яйцеклетки. Ими сможет воспользоваться пара, в которой у женщины исчерпался собственный овариальный резерв.

По медицинским показаниям можно замораживать не только яйцеклетки, но и сперматозоиды. Если мужчина болен онкологическим заболеванием, подвергается лечению, в том числе радио- и химиотерапии, то после этого у него вообще сперматозоидов может не быть.