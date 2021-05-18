Где сейчас фигуристка Загитова, которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой

Источник материала: Tut.by

В конце 2019 года олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова взяла паузу в карьере и объявила, что в ближайшее время хочет отдохнуть от соревнований. Прошло полтора года, но чемпионка Пхенчхана так полноценно и не вернулась на лед, равно как и не завершила карьеру. Чем же сегодня занимается Алина Загитова, которой 18 мая исполняется 19 лет, — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Алины Загитовой

Победа на Олимпиаде в 15 и пауза в карьере

Противостояние подопечных Этери Тутберидзе — Алины Загитовой и Евгении Медведевой — было главной интригой на соревнованиях фигуристов на Играх-2018. В итоге золото досталось 15-летней спортсменке из Ижевска Загитовой.

Через год после Пхенчхана Алина приедет в Минск на чемпионат Европы-2019, где станет второй, пропустив вперед Софью Самодурову. Впрочем, уже на «мире» — 2019 Загитова вернет себе звание лучшей в мире.

Ей всего 16, а она уже первая фигуристка в истории России и вторая в мире, завоевавшая «Большой шлем» в фигурном катании: золото Олимпийских игр, Европы и мира, а также победа в финале Гран-при.



Фото из инстаграма Алины Загитовой

В сезон 2019/2020 Загитова вкатила в статусе первого номера в рейтинге Международного союза конькобежцев. Однако на декабрьском финале Гран-при стала лишь шестой — то есть последней, допустив ряд ошибок в произвольной программе.

Через несколько дней после тех соревнований Загитова объявит в телеинтервью на «Первом», что «приостанавливает соревновательную карьеру в фигурном катании». Она не стала объяснять причин, но самая очевидная звучала так: ей просто хотелось избавиться от прессинга и пожить без завышенных ожиданий.

С тех пор действующая олимпийская чемпионка так и не вернулась к крупным стартам.

Чем Загитова занимается сейчас и собирается ли возвращаться в большой спорт?



Фото из инстаграма Алины Загитовой

Поступила на журфак

После приостановки карьеры Алина Загитова наконец смогла ненадолго вернуться к жизни обычной школьницы, сдать ЕГЭ и поступить в вуз. За высшим образованием олимпийская чемпионка пошла в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Алина поступила на факультет журналистики на платное отделение — бюджетных мест на этом направлении не предусмотрено.

— Когда возник вопрос, куда поступать, я подумала: ну, на спортивных направлениях мне учиться будет несложно — я в теме. А вот освоить профессию журналиста — это вызов для меня. Это интересно, — рассказывала фигуристка.



Фото из инстаграма Алины Загитовой

— Конечно, мне близка спортивная журналистика. Я удивляюсь, когда в СМИ пишут неправду, сочиняют небылицы про меня. Даже странно, как у людей фантазия так работает, и, главное, зачем им это? Я сама буду работать совершенно по-другому, — уверяла Загитова.

Стала телеведущей

Уже через месяц учебы в академии Алина Загитова перешла от теории к практике. Илья Авербух пригласил ее стать соведущей Алексея Ягудина на проекте «Ледниковый период». И Загитова с энтузиазмом согласилась.

Продюсер «Ледникового» Авербух хвалил фигуристку за ответственный подход и старательность. Алина даже начала работать с преподавателем по речи.



Фото из инстаграма Алины Загитовой

«Она усердно репетирует и заучивает текст», — отмечал Авербух. И, надо сказать, усердное заучивание — то, что в первых программах бросилось в глаза телезрителям. Загитова, на фоне более опытного Ягудина, смотрелась неуверенно, зажато и слишком боялась отойти от сценария и поддаться соблазну импровизации.

Впрочем, сама фигуристка радовалась новому опыту и своей необычной роли в ледовом шоу. Еще перед поступлением на факультет журналистики Загитова заявила, что одна из ее целей — побороть страх интервью. Где тренировать этот навык, как не перед камерой?

Чуть позже Загитова поняла (возможно, в том числе благодаря опыту в «Ледниковом периоде»), что ей более интересно продюсирование, чем журналистика.

— Может быть, [буду] себя продюсировать, — добавила фигуристка.

Выступает в шоу



Фото из инстаграма Алины Загитовой

Объявляя о паузе в соревновательной практике, Загитова подчеркивала, что не собирается уходить со льда. Она обещала разучивать новые элементы (в том числе травмоопасные четверные) и радовать зрителей своим появлением в шоу.

Зимой 2020-го Загитова присоединилась к шоу Art on Ice и гастролировала по Европе с его участниками. С 30 декабря по 7 января 2020/2021 Алина каталась в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Весной текущего года олимпийская чемпионка стала одной из участниц шоу-программы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Не спешит завершать карьеру

Несмотря на то что Алина Загитова уже полтора года живет без соревновательной практики, она публично не говорит о завершении карьеры.



Фото из инстаграма Алины Загитовой

В заявке сборной России на олимпийский сезон-2021/22 Алина Загитова не фигурирует. Впрочем, это не закрывает дверей для Загитовой на Олимпиаду: она, как и главная соперница в ее карьере Евгения Медведева, еще может отвоевать место в составе сборной на этапах серии Гран-при или Кубке России. Конечно, для этого придется потеснить Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву, Александру Трусову и еще тройку очень сильных фигуристок.

Вот только планирует ли Загитова всерьез возвращаться в большой спорт или просто тянет время, чтобы получать бенефиты от статуса действующей фигуристки, — вопрос.