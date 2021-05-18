Ответ Литвы на обвинения о геноциде: “Жалкая попытка избежать ответственности”

“Жалкая попытка избежать ответственности” – В Литве ответили на обвинения Генпрокуратуры в геноциде белорусов

Фото: глава МИД Литвы Ландсбергис и генпрокурор Беларуси Швед

В ответ на заявления Генеральной прокуратуры Беларуси о наличии данных о "геноциде белорусов" со стороны действовавшего в Литве батальона SS в Министерстве иностранных дел Литвы назвали это "жалкими попытками" исказить историю с целью оправдать собственные нарушения прав человека.





«В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе», – отметило в комментарии BNS министерство, передает DELFI.





Генпрокурор Швед рассказал, где нашел «живых» нацистов. И обвинил «элиты ряда государств» в попытках внедрить в Беларусь нацизм

«Активные попытки внедрить эту «коричневую чуму»

Как сообщал Телеграф, генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что новый белорусский закон О недопущении героизации нацизма принят с целью, в частности, не допустить проникновения в Беларусь из соседних государств «коричневой чумы».





«События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, принимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», заразу, которая называется нацизм», — отметил генпрокурор.





Швед рассказал, что собирается направить в Литву и Польшу документы для выдачи еще живых нацистов.





«В первую очередь, литовских батальонов СС, Армии Крайовой. Они еще живы, нам известно их место жительства… Поэтому сейчас готовятся соответствующие материалы, будут направлены поручения об оказании правовой помощи в эти государства, чтобы соответствующие правоохранительные органы этих государств провели с ними процессуальные действия рамках уголовного дела о геноциде», — рассказал генпрокурор.





Также планируется «представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».



