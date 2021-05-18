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На могилевской трассе Volkswagen Passat врезался в трактор с бревнами, водитель с серьезными травмами в больнице
Источник материала: Onliner
Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера около 15:00 на 115-м км автодороги Минск — Могилев произошла авария с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat и трактора, перевозившего бревна.
— По предварительной информации, 38-летний житель Узденского района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, отвлекся от управления и совершил столкновение с попутно двигавшимся трактором, которым управлял 63-летний житель Березино, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате аварии водитель Volkswagen с серьезными травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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На могилевской трассе Volkswagen Passat врезался в трактор с бревнами, водитель с серьезными травмами в больнице
Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера около 15:00 на 115-м км автодороги Минск — Могилев произошла авария с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat и трактора,...
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