На могилевской трассе Volkswagen Passat врезался в трактор с бревнами, водитель с серьезными травмами в больнице

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера около 15:00 на 115-м км автодороги Минск — Могилев произошла авария с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat и трактора, перевозившего бревна.

— По предварительной информации, 38-летний житель Узденского района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, отвлекся от управления и совершил столкновение с попутно двигавшимся трактором, которым управлял 63-летний житель Березино, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель Volkswagen с серьезными травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.













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