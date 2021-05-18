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На могилевской трассе Volkswagen Passat врезался в трактор с бревнами, водитель с серьезными травмами в больнице

18.05.2021 09:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера около 15:00 на 115-м км автодороги МинскМогилев произошла авария с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat и трактора, перевозившего бревна.

— По предварительной информации, 38-летний житель Узденского района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, отвлекся от управления и совершил столкновение с попутно двигавшимся трактором, которым управлял 63-летний житель Березино, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель Volkswagen с серьезными травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

На могилевской трассе Volkswagen Passat врезался в трактор с бревнами, водитель с серьезными травмами в больнице
На могилевской трассе Volkswagen Passat врезался в трактор с бревнами, водитель с серьезными травмами в больнице
На могилевской трассе Volkswagen Passat врезался в трактор с бревнами, водитель с серьезными травмами в больнице

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Как сообщили в ГАИ Минской области, вчера около 15:00 на 115-м км автодороги Минск — Могилев произошла авария с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat и трактора,...
 
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