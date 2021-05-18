Apple запускает музыку без сжатия, но наушники компании ее не поддерживают

Источник материала: Onliner

В следующем месяце Apple откроет доступ к музыке без сжатия в Apple Music, однако оценить по достоинству формат Lossless владельцы устройств компании не смогут : AirPods Max, HomePod и HomePod mini не поддерживают его. Проигрывать несжатые аудиофайлы девайсы Apple смогут — с этим проблем не возникнет, но из-за кодека это будет «обычный» звук.

В то же время в Apple подчеркнули, что устройства без поддержки Lossless-формата поддерживают «пространственный звук» на базе Dolby Atmos, что должно как-то нивелировать горечь неудачи.

После запуска несжатого аудио в июне пользователям будут доступны два его варианта: Lossless 48kHz и Hi-Res Lossless до 192kHz. Второй формат потребует дополнительного оборудования в виде USB-конвертера.