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Apple запускает музыку без сжатия, но наушники компании ее не поддерживают
Источник материала: Onliner
В следующем месяце Apple откроет доступ к музыке без сжатия в Apple Music, однако оценить по достоинству формат Lossless владельцы устройств компании
В то же время в Apple подчеркнули, что устройства без поддержки Lossless-формата поддерживают «пространственный звук» на базе Dolby Atmos, что должно как-то нивелировать горечь неудачи.
После запуска несжатого аудио в июне пользователям будут доступны два его варианта: Lossless 48kHz и Hi-Res Lossless до 192kHz. Второй формат потребует дополнительного оборудования в виде USB-конвертера.
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