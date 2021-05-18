Авария в «Новой Боровой»: Audi наскочила на светофор и потеряла колесо (видео)

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщили в чат-бот Onliner о серьезном ДТП, которое произошло вчера вечером в «Новой Боровой». На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — Audi — в результате отбросило на светофор на разделительной зоне.

— Авария в «Новой Боровой». Участника два: Audi и второй автомобиль, который вытолкнул ее на светофор, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель, видевший последствия этого ДТП. — Мое мнение: Audi налево поворачивала, иначе нет способа оказаться так близко возле светофорного столба.

О пострадавших информации нет, скорее всего, в ДТП повреждения получили только автомобили.













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