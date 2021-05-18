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Авария в «Новой Боровой»: Audi наскочила на светофор и потеряла колесо (видео)
Источник материала: Onliner
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— Авария в «Новой Боровой». Участника два: Audi и второй автомобиль, который вытолкнул ее на светофор, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель, видевший последствия этого ДТП. — Мое мнение: Audi налево поворачивала, иначе нет способа оказаться так близко возле светофорного столба.
О пострадавших информации нет, скорее всего, в ДТП повреждения получили только автомобили.
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