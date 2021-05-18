На каком процессоре выбрать ноутбук? Сравнили свежие AMD Ryzen и Intel Core в одинаковых корпусах

Источник материала: Onliner Идея сравнения появилась с появлением в продаже ноутбука на новом процессоре AMD Ryzen 5 5500u. Модель не революционная, в отличие от других чипов в этой новой линейке, и построена на прошлогодней архитектуре. При этом ее неплохо улучшили. Мы взяли пять ноутбуков в одинаковых корпусах и одного бренда, чтобы сравнить новинку с популярными и свежими процессорами Intel и AMD. Если вы выбираете ноутбук и не особо понимаете во всех этих железках, то такое сравнение поможет понять, хотя бы в сторону какого процессора смотреть.

Среди ноутбучных процессоров Ryzen 5000 самыми передовыми стали модели на новой архитектуре Zen 3. По характеристикам и словам AMD это одни из самых мощных мобильных процессоров на сегодняшний день. При этом в новую линейку попали три улучшенные модели на старой архитектуре, один из которых — участник данной статьи Ryzen 5 5500u. Самое важное изменение — появилась поддержка SMT, поэтому количество потоков выросло в два раза, а вместе с этим и выросла производительность. По крайней мере, на бумаге. Мы решили проверить это на практике, попутно сравнив новинку с двумя конкурентами на Intel Core i5 и i7 на свежей платформе Intel Tiger Lake.









Производительность

Выбранные ноутбуки собраны в одном и том же корпусе, с максимально похожими конфигурациями. Большая вероятность, что и охлаждение у них одинаковое. Разобрать их, к сожалению, нам нельзя. Выделяется только модель ноутбука на Core i7 с дискретной графикой. Такой же вариант, только со встроенным видеочипом не удалось оперативно достать для сравнения. В остальном же ноутбуки очень похожи.













HP Pavilion 15-eg0025ur HP Pavilion 15-eg0017ur HP Pavilion 15-eh0034ur HP Pavilion 15-eh0035ur HP Pavilion 15-eh1017ur CPU Intel Core i5 1135G7 4/8, 2,4—4,2 ГГц Intel Core i7 1165G7 4/8, 2,8—4,7 ГГц AMD Ryzen 7 4700U 8/8, 2—4,1 ГГц AMD Ryzen 5 4500U 6/6, 2,3—4 ГГц AMD Ryzen 5 5500U 6/12, 2,1—4 ГГц GPU Intel Iris Xe 80@1300 МГц NVIDIA MX450 2 ГБ GDDR5, 1275 МГц AMD Radeon Vega 7448@1600 МГц AMD Radeon Vega 6384@1500 МГц AMD Radeon Vega 7448@1800 МГц RAM 16 ГБ DRR4 3200 МГц22-22-22-52 16 ГБ DRR4 3200 МГц 19-19-19-43 16 ГБ DRR4 3200 МГц 22-22-22-52 16 ГБ DRR4 3200 МГц 22-22-22-52 16 ГБ DRR4 3200 МГц 22-22-22-52 SSD 512 ГБ, PCIe 3.0 x4 Kioxia KBG40ZNV512G 512 ГБ, PCIe 3.0 x4SK Hynix HFM512GDJTNI-82A0A 512 ГБ, PCIe 3.0 x4SAMSUNG MZVLQ512HALU-000H1 512 ГБ, PCIe 3.0 x4Kioxia KBG40ZNV512G 512 ГБ, PCIe 3.0 x4WDC SDBPNPZ-512G-1006 Дисплей IPS, Chi Mei CMN1515 IPS, LGD062E IPS, LGD062E IPS, Chi Mei CMN1515 IPS, LGD062E



Спецификации системы ноутбука HP на AMD Ryzen 5 5500U

Спецификации системы ноутбука HP на AMD Ryzen 5 4500u

Спецификации системы ноутбука HP на Intel Core i5 1135G7

Спецификации системы ноутбука HP на AMD Ryzen 7 4700u

Спецификации системы ноутбука HP на Intel Core i7 1165G7



Измерение пропускной способности и задержки кэша процессора и системной памяти. Тест графической подсистемы ноутбука

Измерение пропускной способности и задержки кэша процессора и системной памяти. Тест графической подсистемы ноутбука

Измерение пропускной способности и задержки кэша процессора и системной памяти. Тест графической подсистемы ноутбука

Измерение пропускной способности и задержки кэша процессора и системной памяти. Тест графической подсистемы ноутбука

Измерение пропускной способности и задержки кэша процессора и системной памяти. Тест графической подсистемы ноутбука

Синтетические тесты показали преимущество ноутбука на новом Ryzen 5 5500u. В тесте Cinebench R23 с загрузкой всех ядер он набрал на 40% больше баллов, чем конкурент на Core i5, и на 31% больше, чем Core i7. Ноутбуки на прошлогодних процессорах AMD Ryzen 5 и 7 также оказались слабее новинки в Cinebench R23. Зато в одноядерных тестах процессоры Intel набрали больше баллов, чем все AMD. Так, Core i7 был быстрее нового Ryzen на 21% в Cinebench R23, на 19% — в бенчмарке CPU-Z и на 28% — в Geekbench.





















Серьезная практическая нагрузка выпала на Blender — программу для создания 3D-графики. Ноутбуки сравнивались по финальному времени рендеринга демосцен Barcelona и Classroom на движке Cycles. Ниже результаты на графиках и показания датчиков в ноутбуках во время теста, снятые примерно в равные промежутки времени.







AMD Ryzen 5 5500u справился быстрее всех. Например, при рендеринге проекта Classroom с питанием от сети он опередил Ryzen 5 4500u почти на 25%, Core i5 — на 38% и Core i7 — на 27%. Как видно на графиках, фактическая разница в минутах невелика. Но если проект будет более объемным, то и рендеринг займет больше времени. Отсюда быстрый процессор — реальное преимущество при работе в серьезных программах.

А что с нагревом? Если посмотреть на тот же Blender, то самыми горячими были ноутбуки на процессорах Intel — 77—78 градусов в среднем. Процессор Ryzen 5 4500u в ноутбуке HP держал среднюю температуру 75°. Самыми холодными были ноутбуки на новом Ryzen 5 и прошлогоднем Ryzen 7 — 65° и 59° соответственно.



Blender Classroom, показания датчиков ноутбука на AMD Ryzen 5 5500U

Blender Classroom, показания датчиков ноутбука на AMD Ryzen 5 4500U

Blender Classroom, показания датчиков ноутбука на Intel Core i5 1135G7

Blender Classroom, показания датчиков ноутбука на AMD Ryzen 7 4700U

Blender Classroom, показания датчиков ноутбука на Intel Core i7 1165G7

Все ноутбуки из статьи легко справляются с офисной нагрузкой: более 20 вкладок в Chrome с Full HD видео в YouTube, операции в огромной таблице Excel и фоновую обработку фото в Photoshop. Все это работало одновременно и никак не мешало быстрому темпу работы и переключению между программами.

Графика

Новому процессору Ryzen 5 5500u добавили одно ядро графики и подняли частоту на 100 МГц по сравнению с предшественником Ryzen 4 4500u. Обновление сказалось на результатах: во всех тестах встроенная графика нового процессора ожидаемо оказалась лучше. В синтетике и в играх новый процессор также опережает Ryzen 7 4700u, пусть и незначительно.

Ноутбук HP с дискретным чипом NVIDIA MX450 сильно повлиял на сравнение. Не было сомнений, что он наберет больше всего баллов. Среди остальных моделей лидером стал ноутбук на AMD Ryzen 5 5500u, затем примерно одинаковые результаты показали модели на Ryzen 7 и на Core i5.









Во что можно поиграть? На всех ноутбуках со встройкой можно уверенно играть в мультиплеерные игры на низких настройках, а в некоторые, например World of Tanks, даже на средних. Дискретная графика уже дает чуть больше возможностей, но о запуске новых крупных игр по-прежнему речь пока не идет. А вот старые игры вроде любимого «Ведьмака 3» на низких настройках порадуют стабильным высоким фреймрейтом даже на встроенной графике.









Время работы

Ноутбуки на процессорах AMD проработали на час дольше, чем модели на Intel. На всех устройствах был запущен Full-HD-фильм, яркость установлена на уровне 70%, отключена подсветка клавиатуры и выставлен режим «улучшенная батарея». Емкость батареи во всех ноутбуках одинаковая.





Вероятно, дело в энергоэффективности самих процессоров. Например, в том же Blender при питании от батареи ноутбуки на Intel в среднем потребляли 17—18 Вт, а на AMD — 14—14,5 Вт. Разница в финальном времени рендеринга между работой от сети и от батареи больше всего проявилась у двух ноутбуков на Intel. Модели на AMD работали в Blender примерно на одинаковых частотах и с одинаковым потреблением как от сети, так и от батареи.

Что можно обновить

С новым ноутбуком на Ryzen 5 странное дело. Программы для мониторинга и диагностики не видят слоты памяти, хотя официальные спецификации и сервисное руководство сообщают о наличии двух слотов. AIDA64 в разделе DMI видит два модуля Micron по 8 ГБ форм-фактора SODIMM. Раздел SPD — пустой. Разобрать ноутбук нельзя.



Пустой раздел SPD в AIDA64, ноутбук на Ryzen 5 5500u

Раздел DMI в AIDA64, ноутбук на Ryzen 5 5500u

Что же в них все-таки можно заменить? Опираясь на доступную информацию: во всех ноутбуках есть два слота памяти, доступные для обновления. Есть один слот, занятый штатным SSD-накопителем, который можно заменить вариантом с большей емкостью.

Дизайн

Выглядят ноутбуки субъективно очень хорошо. Все боковые грани с красивым прогибом, а низ — в виде скошенной пирамидки. У них тонкие рамки экрана и слегка утопленная в корпусе клавиатура, которая приподнимается на пару миллиметров при открытии крышки Специальные упоры для этого действия сделаны из пластика.























Тонкий корпус, включая крышку, выполнен из серебристого металла. Логотип на ней глянцевый. Самая нижняя крышка — пластиковая. Ноутбуки весят по 1,7 кг.











Клавиатура во всех ноутбуках отличная. Печатать на ней очень приятно. Клавиши тихие, с твердым тактильным откликом и низким ходом. Есть цифровой блок. Навигационные стрелки «Вверх» и «Вниз», как обычно в современных ноутбуках, уполовинены. Все модели также оснащены двухуровневой подсветкой.









Экран

В трех моделях на Core i7, Ryzen 5 5500u и Ryzen 7 установлен IPS-экран от LG Display. В двух других IPS-матрица под брендом Chi Mei. Есть ли разница? Да, есть. На фото мы постарались ее передать. Отличия не только в углах обзора, которые у LG больше, но и в цветопередаче, контрастности и яркости. IPS от LG явно предпочтительнее иметь в ноутбуке, чем похожий по характеристикам экран под брендом Chi Mei. Такие еще называют «IPS-подобными».

К сожалению, узнать об этом до покупки почти невозможно. HP в описаниях ко всем ноутбукам из статьи просто пишет «IPS-экран». Другие производители иногда честно пишут про «IPS-подобные» матрицы. Но чаще всего узнать о модели экрана до покупки вы не сможете.





Итоги

Ноутбук HP на новом процессоре AMD Ryzen 5 5500u показал отличные результаты. В большинстве тестов он опередил популярные модели процессоров, включая свежие Intel Core на платформе Tiger Lake в многопоточных тестах. Новый процессор смог составить конкуренцию даже старому Ryzen 7 4700u. При этом он нагревался до адекватных значений, а шум вентилятора при высокой нагрузке был малоразличимым в офисе.

Подобные результаты можно было предугадать даже опираясь на характеристики на бумаге. На практике же теперь не осталось никаких сомнений в превосходстве ноутбуков на Ryzen над моделями с Intel Core, особенно с последним обновлением мобильных AMD. А ведь пока нет в нормальной продаже ноутбуков с Ryzen на новой архитектуре, которые обещают еще бóльший рост производительности.









Если рассматривать конкретно ноутбуки HP из сравнения, то это отличные офисные машины. Они потянут большинство современных ресурсоемких задач. Внешне выглядят очень достойно. У них тонкий корпус с большой диагональю экрана, полноразмерной клавиатурой и хорошим охлаждением. В трех моделях установлен IPS-экран от LG. Для дома и работы HP Pavilion — оптимальный выбор. Другой вопрос — с каким железом. По нашим тестам, новый процессор AMD Ryzen 5 5500u даст лучшую производительность, чем прошлогодние Ryzen 5 и Core i5, а также сможет потягаться с Ryzen 7 и Core i7. Главное, чтобы цена на новинки в Каталоге была меньше или сопоставима со старыми моделями.

Благодарим за помощь в подготовке статьи официального дистрибьютора техники HP в Беларуси ООО «Компьютеры и периферия» и фирменный салон-магазин техники HP-SHOP.BY



