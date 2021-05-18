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Фотофакт. Портреты Сахарова на вильнюсской Ратуше

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В литовской столице – экспозиция к 100-летию, которое будет 21 мая, со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося физика, мыслителя, правозащитника.

Фотофакт. Портреты Сахарова на вильнюсской Ратуше

Фотофакт. Портреты Сахарова на вильнюсской Ратуше

 
 
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В литовской столице – экспозиция к 100-летию, которое будет 21 мая, со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося физика, мыслителя, правозащитника.
 
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