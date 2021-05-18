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Вы в Беларуси, если принятие закона по обеспечению национальной безопасности делает жизнь граждан законно опасной. (Андрей Дмитриев)
18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вы в Беларуси, если принятие закона по обеспечению национальной безопасности делает жизнь граждан законно опасной.
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Вы в Беларуси, если принятие закона по обеспечению национальной безопасности делает жизнь граждан законно опасной. (Андрей Дмитриев)
Вы в Беларуси, если принятие закона по обеспечению национальной безопасности делает жизнь граждан законно опасной. (Андрей Дмитриев)
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