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Главный тренер сборной Беларуси по биатлону прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Раубичах
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс
«Конечно, это беспредел. По каким-то надуманным там причинам. „В связи с обстановкой в стране“? Какая обстановка в стране? Вы приедьте и посмотрите на обстановку в стране, и все сами увидите. Это чисто какой-то политический заказ!
А где будут проводить? В Контиолахти и Остерсунде? В одном месте зрителей три человека в одном месте, а во втором — пять. И это, если российские болельщики приедут. Для кого проводят?» — сказал Альберс .
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А где будут проводить? В Контиолахти и Остерсунде? В одном месте зрителей три человека в одном месте, а во втором - пять.
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