Главный тренер сборной Беларуси по биатлону прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Раубичах

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс прокомментировал в эфире телеканала «Беларусь 1» решение об отмене этапа Кубка мира в Раубичах.



Источник: Денис Костюченко. «Биатлон Онлайн»

«Конечно, это беспредел. По каким-то надуманным там причинам. „В связи с обстановкой в стране“? Какая обстановка в стране? Вы приедьте и посмотрите на обстановку в стране, и все сами увидите. Это чисто какой-то политический заказ!

А где будут проводить? В Контиолахти и Остерсунде? В одном месте зрителей три человека в одном месте, а во втором — пять. И это, если российские болельщики приедут. Для кого проводят?» — сказал Альберс .