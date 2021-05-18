ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Раубичах

18.05.2021 09:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс прокомментировал в эфире телеканала «Беларусь 1» решение об отмене этапа Кубка мира в Раубичах.


Источник: Денис Костюченко. «Биатлон Онлайн»

«Конечно, это беспредел. По каким-то надуманным там причинам. „В связи с обстановкой в стране“? Какая обстановка в стране? Вы приедьте и посмотрите на обстановку в стране, и все сами увидите. Это чисто какой-то политический заказ!

А где будут проводить? В Контиолахти и Остерсунде? В одном месте зрителей три человека в одном месте, а во втором — пять. И это, если российские болельщики приедут. Для кого проводят?» — сказал Альберс .

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А где будут проводить? В Контиолахти и Остерсунде? В одном месте зрителей три человека в одном месте, а во втором - пять.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Андрей Сахаров едва ли оставил бы чекистам выбор»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by