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Apple запустила музыку без сжатия. Наушники компании за 1949 рублей это не поддерживают
Источник материала: Tut.by
В сервисе Apple Music появится библиотека музыки без сжатия, ни одни фирменные наушники компании не будут это поддерживать. Об этом пишет
В
Но есть загвоздка: ни одни из наушников самой Apple не способны «раскрыть» аудио такого качества. Все из-за ограничений кодека AAC, с которым работают беспроводные AirPods. То есть даже самые новые полноразмерные AirPods Max с официальной ценой в 1949 рублей (или 775 долларов) окажутся бесполезны.
Смогут ли новые, еще не анонсированные наушники компании — скажем, готовящиеся к показу AirPods (3-го поколения) — работать с Losless Audio, пока непонятно.
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Смогут ли новые, еще не анонсированные наушники компании - скажем, готовящиеся к показу AirPods (3-го поколения) - работать с Losless Audio, пока непонятно.
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