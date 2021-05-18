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Apple запустила музыку без сжатия. Наушники компании за 1949 рублей это не поддерживают

18.05.2021 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сервисе Apple Music появится библиотека музыки без сжатия, ни одни фирменные наушники компании не будут это поддерживать. Об этом пишет t3.com со ссылкой на заявление самой Apple.


Фото: The Verge

В ТАСС пишут: Apple обновила музыкальный сервис Music, добавив функции «пространственного аудио» (Spatial audio) и стриминга музыки без потери качества (Losless Audio). Формат Losless Audio предполагает более высокое качество записи музыки, без сжатия файла, что означает его больший объем. В этом формате пользователям будут доступны 75 млн треков.

Но есть загвоздка: ни одни из наушников самой Apple не способны «раскрыть» аудио такого качества. Все из-за ограничений кодека AAC, с которым работают беспроводные AirPods. То есть даже самые новые полноразмерные AirPods Max с официальной ценой в 1949 рублей (или 775 долларов) окажутся бесполезны.

Смогут ли новые, еще не анонсированные наушники компании — скажем, готовящиеся к показу AirPods (3-го поколения) — работать с Losless Audio, пока непонятно.

 
 
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Смогут ли новые, еще не анонсированные наушники компании - скажем, готовящиеся к показу AirPods (3-го поколения) - работать с Losless Audio, пока непонятно.
 
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