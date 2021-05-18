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МИД Литвы сделало жесткое заявление по поводу обвинений в геноциде белорусов

18.05.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заявления Минска о том, что он якобы располагает данными о геноциде белорусов со стороны действовавшего в Литве батальонах СС —  это «жалкие попытки» исказить историю с целью оправдать собственные решения, принятые в тоталитарном духе, заявило Министерство иностранных дел Литовской Республики.

МИД Литвы сделало жесткое заявление по поводу обвинений в геноциде белорусов
Фото носит иллюстративный характер

«В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе», – говорится в комментарии литовского МИД, который приводит Delfi.

Генеральная прокуратура в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны установила нацистских преступников литовских батальонов СС и польской Армии Крайовой и собирается обратиться в страны их проживания, заявил генпрокурор Андрей Швед в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном 16 мая.

«Нами установлены сведения о живых еще нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС, Армии Крайовой (боролась как с нацистами, так и с коммунистами. — БелаПАН.). Сейчас готовятся соответствующие материалы, и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы с этими лицами — они еще живы, нам известно их местожительство — соответствующие правоохранительные органы провели процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде», — сказал Швед.

Кроме того, прокуратура планирует представить в международный трибунал «достаточный объем доказательств, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны».

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Теги: Минск
 
 
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Заявления Минска о том, что он якобы располагает данными о геноциде белорусов со стороны действовавшего в Литве батальонах СС —  это «жалкие попытки» исказить...
 
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