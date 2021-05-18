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Международный день музеев завершится «Культурной бессонницей»

18.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международный день музеев завершится «Культурной бессонницей»

«Культурная бессонница». К Международному дню музеев, который традиционно отмечается 18 мая, творческие площадки готовят сюрпризы и переходят на вечерний режим работы.

Ночь музеев в Беларуси пройдёт уже в 17-й раз, международная акция стала ежегодным праздником не только для поклонников высокого искусства. Это событие приковывает внимание даже тех, кто в обычное время редко рассматривает экспозиции. Программа начинается уже сегодня.

Михаил Барановский, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича: «Мы ў гэтым годзе вырашыли падняць важную тэму – працу са спецыяльнай аудыторыяй i безбар’ерным асяроддзем. Гэту тэму можна агучваць бясконца i працаваць над удасканальваннем музейнай прасторы пастаянна».

Главные развлечения музеи готовят в ночь с субботы на воскресенье. В столице культурные локации будут принимать гостей до 2 часов ночи и последнего посетителя.

Зрителей ждут увлекательные лекции, таинственные гадания, челенджи, квесты и настольные игры. Сейчас в нашей стране работает 160 музеев. За прошлый год, в условиях пандемии, их посетили более трёх миллионов человек.

В тройке самых популярных – Брестская крепость, музей истории Великой Отечественной войны и Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

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«Культурная бессонница». К Международному дню музеев, который традиционно отмечается 18 мая, творческие площадки готовят сюрпризы и переходят на вечерний режим...
 
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