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Как готовятся реконструкции сражений на «Линии Сталина»: взгляд изнутри

18.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как готовятся реконструкции сражений на «Линии Сталина»: взгляд изнутри

Захватывающие бои, взрывы, свист пуль и неподдельные эмоции – реконструкции сражений на «Линии Сталина» всегда собирают тысячи зрителей. Но за впечатляющей картинкой стоит труд целой команды. Сперва, конечно, рождается идея. Затем в процессе обсуждения появляются ключевые моменты действия и логическое завершение. Сценарий здесь отличается от привычного театрального – здесь важнее не слова, а карты. Вот отсюда едет танк, а здесь движутся войска. Сценплан состоит из нескольких карт: чем больше задействовано техники, тем детальнее разбор.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: «Обычно мы с командиром клуба собираемся, у меня есть общая задумка, которую он выслушивает и вносит какие-то корректировки. Чем больше ты людям рассказываешь задумку, тем больше они могут привнести интересный момент. Командир клуба “Солдаты победы” всегда задает вопросы, которые частично у меня переосмысление самого сценария вызывают». 

Главные участники любой битвы С реконструкторы. Одновременно на площадке их может находиться около двух сотен. В их рядах – те, кому интересно это движение. Это и простые рабочие, и сотрудники силовых ведомств. В числе активных участников – Юрий Перепечин. Сперва он был зрителем, а сейчас помогает в организации реконструкций, и сам не прочь окунуться в атмосферу сражения.

Юрий Перепечин, помощник исполнительного директора по организации реконструкций на историко-культурном комплексе «Линия Сталина»: «Я помню свои первые впечатления, когда я бежал, кажется, каждый пробежит 300 метров с оружием. Я в принципе нормально физически подготовлен, но я пробежал сто метров с винтовкой, в каске. Я запыхался, сказал “Я убит”. Я лег, и эти впечатления, когда мимо меня ехал Т-34, когда земля трясется, когда бегут люди, стреляют. Я настолько проникся».

Реконструкторы стараются достичь максимальной реалистичности, поэтому кроме оружия и техники нужно воссоздать быт того времени. Форму шьют сами. Это очень кропотливый процесс, ведь на протяжение всей войны она видоизменялась. Предметы обихода ищут на онлайн-барахолках.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: «Много мелочевки все-таки продается,  где-то дом в деревне разбирают, случайно находят. Это мы говорим про чемоданы, самовары. Всякую мелочевку, антуражный быт, по сути дела. Котелки, брошки более-менее правильные». 

Пока пишется сценарий и шьется форма, нужно привести в порядок оружие и технику, которые приходится буквально оживлять после каждой реконструкции. Эти заботы ЛЕЖАТ на плечах реставрационной группы.  Сейчас на вооружении у комплекса состоит порядка 30 единиц ходовой техники – есть даже бронепоезд!

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: «Это требует очень больших затрат времени, чтобы обслуживать это. Каждые два года у нас – «большой ремонт». А одна-две единицы раз в месяц обязательно выходит из строя, их нужно просто починить. То же самое и с техникой – она все-таки 35-го года рождения».

Площадка вмещает до 12 тысяч зрителей, а сама реконструкция длится в среднем 45 минут, как урок в школе. Но каждая секунда насыщена действием – всё проходит достаточно динамично. Самое ценное для всей команды – обратная связь от зрителей.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: «Когда ветераны видели – обнимали, говорили: какие вы молодцы, как вы все правильно это показываете, именно так и надо все делать, чтобы показывать людям».

В год на «Линии Сталина» проходит около 20 реконструкций. Следующее сражение состоится ко Дню пограничника, 29 мая. Зрители вживую увидят события первого дня.

Фото: stalin-line.by

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Захватывающие бои, взрывы, свист пуль и неподдельные эмоции – реконструкции сражений на «Линии Сталина» всегда собирают тысячи зрителей. Но за впечатляющей...
 
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