Станут ли дачи деревнями: обсуждается проект указа «О садовых товариществах»

Источник материала: ОНТ

Садовые товарищества могут стать населёнными пунктами. На общественное обсуждение вынесен соответствующий проект указа.

Владельцы дач смогут переводить садовые дома в жилые и изменять целевое назначение участков – для строительства и обслуживания жилого дома.

Ещё одно важное новшество – включение территории в населённый пункт либо образование населённого пункта. Для этого нужно желание более половины владельцев участков.

Также проект указа предлагает освободить товарищества от ведения бухучёта, но они должны самостоятельно обеспечить вывоз мусора.

Присоединиться к обсуждению проекта можно до 28 мая на Правовом форуме Беларуси.

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