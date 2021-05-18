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Комитет госконтроля проводит горячие линии по вопросам доступности рынков
Источник материала: ОНТ
Насколько доступны рынки для производителей сельхозпродукции и как работается персоналу таких площадок? Все проблемы и предложения выслушает Комитет госконтроля.
Горячие линии пройдут во всех областях и Минске. Покупатели, производители и торговцы могут высказать замечания и внести конструктивные предложения уже с сегодняшнего дня.
Телефоны будут доступны неделю. Сегодня на связи специалисты госконтроля Гомельской и Брестской области.
Завтра эстафету подхватит Витебщина.
В Могилёвской и Минской областях звонки примут в пятницу.
В Гродненской области горячая линия состоится 24 мая.
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Насколько доступны рынки для производителей сельхозпродукции и как работается персоналу таких площадок? Все проблемы и предложения выслушает Комитет...
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