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Комитет госконтроля проводит горячие линии по вопросам доступности рынков

18.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля проводит горячие линии по вопросам доступности рынков

Насколько доступны рынки для производителей сельхозпродукции и как работается персоналу таких площадок? Все проблемы и предложения выслушает Комитет госконтроля.

Горячие линии пройдут во всех областях и Минске. Покупатели, производители и торговцы могут высказать замечания и внести конструктивные предложения уже с сегодняшнего дня.

Телефоны будут доступны неделю. Сегодня на связи специалисты госконтроля Гомельской и Брестской области.

Завтра эстафету подхватит Витебщина.

В Могилёвской и Минской областях звонки примут в пятницу.

В Гродненской области горячая линия состоится 24 мая.

Напомним, навести порядок на продовольственных рынках – одно из поручений Президента, которое Александр Лукашенко дал в конце прошлой недели во время посещения фермерского рынка в Валерьяново.

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Теги: Минск
 
 
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Насколько доступны рынки для производителей сельхозпродукции и как работается персоналу таких площадок? Все проблемы и предложения выслушает Комитет...
 
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