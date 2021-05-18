Комитет госконтроля проводит горячие линии по вопросам доступности рынков

Источник материала: ОНТ

Насколько доступны рынки для производителей сельхозпродукции и как работается персоналу таких площадок? Все проблемы и предложения выслушает Комитет госконтроля.

Горячие линии пройдут во всех областях и Минске. Покупатели, производители и торговцы могут высказать замечания и внести конструктивные предложения уже с сегодняшнего дня.

Телефоны будут доступны неделю. Сегодня на связи специалисты госконтроля Гомельской и Брестской области.

Завтра эстафету подхватит Витебщина.

В Могилёвской и Минской областях звонки примут в пятницу.

В Гродненской области горячая линия состоится 24 мая.

Напомним , навести порядок на продовольственных рынках – одно из поручений Президента, которое Александр Лукашенко дал в конце прошлой недели во время посещения фермерского рынка в Валерьяново.

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