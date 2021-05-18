Экспонаты с 1922-го года: что хранят в музее БГМУ

Источник материала: ОНТ

1922-й. Именно в этом году профессор Сергей Лебёдкин основал музей при институте анатомии медицинского факультета БГУ, который постепенно наполнялся препаратами от умерших людей и животных. Однако после Великой Отечественной войны музей был полностью разрушен. После её окончания все экспонаты пришлось собирать по крупицам. В этом участвовали преподаватели, аспиранты и лаборанты. К слову, препараты с того времени сохранились до сих пор.

В музее насчитывается около двух тысяч препаратов. По их количеству он находится на третьем месте среди анатомических музеев стран СНГ. Каждый год музей пополняется пятью-шестью новыми экспонатами. Кстати, здесь их называют не экспонаты, а препараты.

Сегодня в музее анатомии Белорусского государственного медицинского университета – три экспозиционных зала. В первом представлены все кости скелета человека и некоторых млекопитающих.

Наталия Трушель, заведующая кафедрой нормальной анатомии БГМУ: «Имеются варианты строения костей, возрастные особенности костей, что тоже очень важно. Кость может отличаться у молодого человека и уже в возрасте, это тоже нужно учитывать будущим врачам».

Во втором зале представлены экспонаты по порокам развития органов, строению мышечной и нервной системы, а также сосудов. Особое место занимают препараты, которые показывают аномалии развития человека.

В заключительном зале музея находится большое количество препаратов по строению соединений костей, внутренних органов, центральной нервной и сердечно-сосудистой системах. Анатомия человека – основа всех клинических дисциплин.

Анастасия Мостовая, студентка 1-го курса педиатрического факультета БГМУ: «Мы в этом музее можем наблюдать какие-либо детские особенности, здесь есть препараты с элементами частей тела ребенка, патологии также смотреть как врожденные, так и приобретенные у детей. Это помогает нам понять, потому что на трупном материале в основном представлены взрослые люди».

В законе Республики Беларусь о здравоохранении есть статья «Анатомический дар». Она гласит, что любой гражданин страны имеет право распорядиться своим телом после смерти. Есть и закон «О погребении и похоронном деле». В нем сказано, что если тело не востребовано к захоронению в течение сорока пяти суток, то у государства появляется право направить его для изучения.

Фото: Pixabay

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