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Экспонаты с 1922-го года: что хранят в музее БГМУ
Источник материала: ОНТ
1922-й. Именно в этом году профессор Сергей Лебёдкин основал музей при институте анатомии медицинского факультета БГУ, который постепенно наполнялся препаратами от умерших людей и животных. Однако после Великой Отечественной войны музей был полностью разрушен. После её окончания все экспонаты пришлось собирать по крупицам. В этом участвовали преподаватели, аспиранты и лаборанты. К слову, препараты с того времени сохранились до сих пор.
В музее насчитывается около двух тысяч препаратов. По их количеству он находится на третьем месте среди анатомических музеев стран СНГ. Каждый год музей пополняется пятью-шестью новыми экспонатами. Кстати, здесь их называют не экспонаты, а препараты.
Сегодня в музее анатомии Белорусского государственного медицинского университета – три экспозиционных зала. В первом представлены все кости скелета человека и некоторых млекопитающих.
Во втором зале представлены экспонаты по порокам развития органов, строению мышечной и нервной системы, а также сосудов. Особое место занимают препараты, которые показывают аномалии развития человека.
В заключительном зале музея находится большое количество препаратов по строению соединений костей, внутренних органов, центральной нервной и сердечно-сосудистой системах. Анатомия человека – основа всех клинических дисциплин.
В законе Республики Беларусь о здравоохранении есть статья «Анатомический дар». Она гласит, что любой гражданин страны имеет право распорядиться своим телом после смерти. Есть и закон «О погребении и похоронном деле». В нем сказано, что если тело не востребовано к захоронению в течение сорока пяти суток, то у государства появляется право направить его для изучения.
Фото: Pixabay
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1922-й. Именно в этом году профессор Сергей Лебёдкин основал музей при институте анатомии медицинского факультета БГУ, который постепенно наполнялся препаратами от...
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