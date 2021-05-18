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Экономика Беларуси демонстрирует рост

18.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экономика Беларуси демонстрирует рост

Белстат опубликовал свежие данные по работе экономики. За 4 месяца ВВП страны вырос на 2,5%.

Увеличился и объём промышленного производства – на 11 %.

Что касается зарплат, реальные доходы населения выросли на 3 %. Это средства за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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Белстат опубликовал свежие данные по работе экономики. За 4 месяца ВВП страны вырос на 2,5%. Увеличился и объём промышленного производства – на 11 %. Что касается...
 
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