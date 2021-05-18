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Гороскоп на 19 мая: удачный день у Овнов и Водолеев, вопросы с недвижимостью у Близнецов

18.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 19 мая: удачный день у Овнов и Водолеев, вопросы с недвижимостью у Близнецов

У Овнов удачный день в плане проведения переговоров. Сегодня вы можете рассчитывать на помощь друзей или влиятельных знакомых. Звёзды советуют вам обратить внимание на своё здоровье. 

Тельцам необходимо проявить больше выдержки и самообладания для достижения поставленных целей. Если вы станете форсировать события, то могут возникнуть проблемы. 

У Близнецов на повестке дня завершение старых дел и решение спорных вопросов о недвижимости с родственниками. Прежде чем ставить подпись, изучите документы.

Раки легко преодолеют любые барьеры, которые возникнут на работе. Возможны конфликты с посторонними людьми и знакомыми. В личных отношениях есть вероятность любовной зависимости. 

Львам захочется внести изменения в свою жизнь и попробовать себя в новых видах деятельности. Резкие перепады настроения станут причиной недомогания. 

Звёзды подготовили благоприятный день для Дев. Физические нагрузки, занятия спортом, длительные прогулки пойдут на пользу вашему здоровью, а авантюрные приключения создадут настроение. 

Весам придётся проявить сдержанность и не идти напролом. Вы сможете в течение дня достичь всё, что задумали. Споры и разногласия не стоит принимать близко к сердцу. 

Скорпионы, сегодня вас могут подвести те, на кого вы больше всего надеялись. Хорошая атмосфера в семье вернёт вам эмоциональное равновесие. 

Стрельцы найдут подход к партнёру и обретут спокойствие. Звёзды рекомендуют вам заняться здоровьем и хозяйственными делами. В финансовой сфере ситуация стабильная. 

Ирония и оптимизм помогут снизить негативные тенденции дня Козерогам. Вам лучше отложить все серьёзные дела и отдать предпочтение домашней работе.

У Водолеев день благоприятен для новых знакомств, посещения культурных мероприятий и решения важных вопросов. Избегайте финансовых растрат и не делайте крупных покупок. 

Рыбам необходимо проявить определённую сдержанность в семейных отношениях. Ваше желание пошутить над близкими может обернуться ссорой.

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Теги: знакомства
 
 
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У Овнов удачный день в плане проведения переговоров. Сегодня вы можете рассчитывать на помощь друзей или влиятельных знакомых. Звёзды советуют вам обратить...
 
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