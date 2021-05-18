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Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?

18.05.2021 10:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы завершаем очередной сезон конкурса «Ремонт за копейку», в котором люди рассказывали про бюджетные преображения собственных квартир. И сегодня  читатели должны выбрать последнего победителя. Автор лучшей истории, набравшей наибольшее количество голосов, получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Отремонтировал тещину двушку и стал любимым зятем

Наш читатель Иван своими руками преобразил двухкомнатную квартиру тещи. «Все началось с посиделок на кухне, — вспоминает он. — Теща уговорила меня сделать ремонт, при этом попросила, чтобы вышло недорого и с изюминкой. Обязательным условием были только светлая спальня и душевая вместо ванны, остальное — как моя фантазия подскажет. Так и началась наша история непростого и долгого ремонта, к окончанию которого в строительном магазине меня уже знали в лицо».

На преображение тещиного жилья было потрачено 17 000 рублей.

Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?

Сделали из двухкомнатной квартиры трешку

Руслан вместе с женой много лет копили на собственное жилье и в начале 2020 года стали обладателями двухкомнатной квартиры в Сухарево. Жилье площадью 80 квадратных метров оказалось в неплохом состоянии, но ремонт был датирован 2012 годом — его оставили после себя строители панельной девятиэтажки. Семейная пара приступила к ремонту: начали с того, что сделали перегородку в гостиной, увеличив количество комнат с двух до трех.

Ремонтные работы продлились 2,5 месяца и стоили Руслану с супругой около 22 950 рублей.

Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?

Сэкономила на ремонте кухни и балкона

«Глядя, как люди отдают баснословные деньги за изготовление кухни, решила написать о своем опыте. Сложного ничего, просто нужны руки из нужного места», — написала наша читательница Дарья и заодно рассказала, как ей удалось сэкономить на недавнем ремонте кухни и балкона в своей квартире. Девушка вписалась в сумму 1895 рублей.

Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?

Съехал от родителей и создал интерьер под себя

Алексей, вознамерившись съехать от родителей, подыскал себе двухкомнатную квартиру на окраине Лиды и через год начал делать ремонт. На все потратил 34 822 рубля. И вот что у него получилось.

Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?
Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?

Голосование

А теперь, уважаемые читатели, вам предстоит выбрать, кто же все-таки получит эту заветную 1000 рублей.

Какой ремонт понравился больше всего?

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Мы завершаем очередной сезон конкурса «Ремонт за копейку», в котором люди рассказывали про бюджетные преображения собственных квартир. И сегодня  читатели...
 
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