Итоги последнего сезона конкурса «Ремонт за копейку». Кому достанется 1000 рублей?

Источник материала: Onliner

Мы завершаем очередной сезон конкурса «Ремонт за копейку», в котором люди рассказывали про бюджетные преображения собственных квартир. И сегодня читатели должны выбрать последнего победителя. Автор лучшей истории, набравшей наибольшее количество голосов, получит тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

Наш читатель Иван своими руками преобразил двухкомнатную квартиру тещи. «Все началось с посиделок на кухне, — вспоминает он. — Теща уговорила меня сделать ремонт, при этом попросила, чтобы вышло недорого и с изюминкой. Обязательным условием были только светлая спальня и душевая вместо ванны, остальное — как моя фантазия подскажет. Так и началась наша история непростого и долгого ремонта, к окончанию которого в строительном магазине меня уже знали в лицо».

На преображение тещиного жилья было потрачено 17 000 рублей.





















Руслан вместе с женой много лет копили на собственное жилье и в начале 2020 года стали обладателями двухкомнатной квартиры в Сухарево. Жилье площадью 80 квадратных метров оказалось в неплохом состоянии, но ремонт был датирован 2012 годом — его оставили после себя строители панельной девятиэтажки. Семейная пара приступила к ремонту: начали с того, что сделали перегородку в гостиной, увеличив количество комнат с двух до трех.

Ремонтные работы продлились 2,5 месяца и стоили Руслану с супругой около 22 950 рублей.





















«Глядя, как люди отдают баснословные деньги за изготовление кухни, решила написать о своем опыте. Сложного ничего, просто нужны руки из нужного места», — написала наша читательница Дарья и заодно рассказала, как ей удалось сэкономить на недавнем ремонте кухни и балкона в своей квартире. Девушка вписалась в сумму 1895 рублей.





















Алексей, вознамерившись съехать от родителей, подыскал себе двухкомнатную квартиру на окраине Лиды и через год начал делать ремонт. На все потратил 34 822 рубля. И вот что у него получилось.





















Голосование

А теперь, уважаемые читатели, вам предстоит выбрать, кто же все-таки получит эту заветную 1000 рублей.

Какой ремонт понравился больше всего?

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