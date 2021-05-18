В Украине откажутся от бумажных справок в госорганах — чтобы чиновники не брали взятки

Источник материала: Onliner

Государственные органы Украины откажутся от приема бумажных справок от граждан 24 августа. Все документы можно будет оформить в электронном виде. По словам украинского президента Владимира Зеленского, госорганы не будут требовать «никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек» от украинцев для предоставления какой-либо госуслуги.

«Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки, а сейчас надо платить только за интернет. Ранее это 10 кабинетов — сейчас 1 сайт. Ранее это 50 справок в очередях — сейчас 3—4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы — сейчас 10 или 20 минут, чтобы открыть ЧП (ФОП) и ООО в режиме онлайн», — передает слова Зеленского Online.

В стране также планируют развивать «цифровую грамотность» украинцев.

Программа реализуется с помощью платформы «Дія», где уже реализованы цифровые паспорта и оформление ряда услуг, в том числе государственных. По словам Зеленского, приложением пользуется 10 млн украинцев (это примерно четверть всего населения).