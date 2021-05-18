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В Украине откажутся от бумажных справок в госорганах — чтобы чиновники не брали взятки
Источник материала: Onliner
Государственные органы Украины откажутся от приема бумажных справок от граждан 24 августа. Все документы можно будет оформить в электронном виде. По словам украинского президента Владимира Зеленского, госорганы не будут требовать «никаких справок, выписок или других бесконечных бумажек» от украинцев для предоставления какой-либо госуслуги.
«Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки, а сейчас надо платить только за интернет. Ранее это 10 кабинетов — сейчас 1 сайт. Ранее это 50 справок в очередях — сейчас 3—4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы — сейчас 10 или 20 минут, чтобы открыть ЧП (ФОП) и ООО в режиме онлайн», —
В стране также планируют развивать «цифровую грамотность» украинцев.
Программа реализуется с помощью платформы «Дія», где уже реализованы цифровые паспорта и оформление ряда услуг, в том числе государственных. По словам Зеленского, приложением пользуется 10 млн украинцев (это примерно четверть всего населения).
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Государственные органы Украины откажутся от приема бумажных справок от граждан 24 августа. Все документы можно будет оформить в электронном виде. По словам...
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