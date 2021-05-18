Видео: один водитель напал на другого. А причина вообще была? (видео)

Источник материала: Onliner

В Минске на светофоре один водитель напал на другого. При этом отгадать причину его недовольства не удалось ни очевидцу происшествия, ни нам после просмотра записи видеорегистратора. Может, у вас получится?

Все случилось вчера, 17 мая, около 19:30. На светофоре, расположенном на улице Володько в Минске, автовышка поравнялась с легковым авто. Водитель автовышки подошел к легковушке, открыл водительскую дверь, после чего по крайней мере дважды выполнил действие, очень похожее на удар кулаком.

— Честно, так и не понял, из-за чего все случилось, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

За рулем легкового авто, по словам очевидца, находился мужчина лет 30—35.

Наш читатель прислал эпизод видео, предшествовавший тому, на который попал момент конфликта, но ситуацию это не особо прояснило. Автовышка выехала на улицу Володько с автозаправочной станции, помешав при этом белому автомобилю, двигавшемуся по главной. За белой машиной ехала та самая легковушка, оба авто вскоре опередили автовышку — неужели это и есть повод, чтобы наброситься на кого-то с кулаками?

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