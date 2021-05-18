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Пресс-секретарь Тихановской: «Инаугурация Светланы впереди — мы все ее увидим»
Источник материала: UDF
Анна Красулина
— Многие, и я в их числе, считали, что инаугурация давала бы дополнительную внутреннюю легитимацию, — поделилась пресс-секретарь Светланы Тихановской в эфире канала
Есть очень сложные дипломатические формулировки и протоколы, которые могли стать препятствием для встреч. И нам пришлось выбирать.
Пресс-секретарь демократического лидера белорусов сообщила, что статус Тихановской и так всем известен, и рассказала, где пройдет инаугурация.
— На самом деле, белорусы прекрасно знают, что Светлана Тихановская — их единственный легитимный представитель. А инаугурация проводится в своей стране при огромном количестве ликующего народа. Поэтому Лукашенко своей тайной инаугурацией наглядно продемонстрировал отсутствие у него легитимности.
Я бы сказала, что инаугурация Светланы впереди. И мы все ее увидим, — отметила Анна Красулина.
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Белорусы прекрасно знают, что Светлана Тихановская — их единственный легитимный представитель.
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