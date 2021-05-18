ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пресс-секретарь Тихановской: «Инаугурация Светланы впереди — мы все ее увидим»

18.05.2021 10:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Пресс-секретарь Тихановской: «Инаугурация Светланы впереди — мы все ее увидим»
Анна Красулина
Анна Красулина рассказала, почему было принято решение не проводить инаугурацию в эмиграции.

— Многие, и я в их числе, считали, что инаугурация давала бы дополнительную внутреннюю легитимацию, — поделилась пресс-секретарь Светланы Тихановской в эфире канала «И Грянул Грэм». — Но ее не стали проводить после ряда консультаций с политиками мирового уровня. Потому что на внешнем уровне при общении с мировыми лидерами это могло представлять определенные затруднения для них.

Есть очень сложные дипломатические формулировки и протоколы, которые могли стать препятствием для встреч. И нам пришлось выбирать.

Пресс-секретарь демократического лидера белорусов сообщила, что статус Тихановской и так всем известен, и рассказала, где пройдет инаугурация.

— На самом деле, белорусы прекрасно знают, что Светлана Тихановская — их единственный легитимный представитель. А инаугурация проводится в своей стране при огромном количестве ликующего народа. Поэтому Лукашенко своей тайной инаугурацией наглядно продемонстрировал отсутствие у него легитимности.

Я бы сказала, что инаугурация Светланы впереди. И мы все ее увидим, — отметила Анна Красулина.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы прекрасно знают, что Светлана Тихановская — их единственный легитимный представитель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 18 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by