Источник материала: UDF



Анна Красулина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пресс-секретарь Тихановской: «Инаугурация Светланы впереди — мы все ее увидим» Белорусы прекрасно знают, что Светлана Тихановская — их единственный легитимный представитель.

— Многие, и я в их числе, считали, что инаугурация давала бы дополнительную внутреннюю легитимацию, — поделилась пресс-секретарьв эфире канала. — Но ее не стали проводить после ряда консультаций с политиками мирового уровня. Потому что на внешнем уровне при общении с мировыми лидерами это могло представлять определенные затруднения для них.Есть очень сложные дипломатические формулировки и протоколы, которые могли стать препятствием для встреч. И нам пришлось выбирать.Пресс-секретарь демократического лидера белорусов сообщила, что статус Тихановской и так всем известен, и рассказала, где пройдет инаугурация.— На самом деле, белорусы прекрасно знают, что Светлана Тихановская — их единственный легитимный представитель. А инаугурация проводится в своей стране при огромном количестве ликующего народа. Поэтому Лукашенко своей тайной инаугурацией наглядно продемонстрировал отсутствие у него легитимности.Я бы сказала, что инаугурация Светланы впереди. И мы все ее увидим, — отметила