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Праздник 18 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

18.05.2021 10:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 18 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
18 мая отмечается день Арины Рассадницы или капустницы. Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале.

Это древнеславянский праздник. На Арину у восточных славян происходила высадка рассады на грядках.

У восточных славян считалось, что с этого дня пора высаживать на огородные грядки капустную рассаду. Ещё накануне вечером «на Палагею», опытные огородницы выносили на огороды надтреснутый горшок, клали в него выдернутую поблизости с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую средину средней гряды. Это делалось для ограждения огорода от нападений вражьей, «завидущей», силы, чтобы «ела она — проклятая — одну крапиву жгучую, чтобы не прикасалась ни к чему взращенному трудом праведным».

Также клали на грядку с капустной рассадой большой камень и накрывали его белым платком. Считалось, что это способствует тому, чтобы капуста была белой, как платок, и большой, и крепкой как камень. В капустные грядки втыкали старый веник, чтобы защитить их от сглаза, от червей. Запрещалось сажать капусту женщинам во время менструации — капуста не уродится.

Именины в этот день празднует Арина.

Главные приметы этого дня


Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь.

Непогода в этот день – будет урожай хлеба.

Идет дождь с перерывами – ждите ухудшения погоды.

Большие облака движутся с Юга на Север – будет дождь в ближайшее время.

Что можно делать сегодня


Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать в этот день


В этот день нельзя никому ничего давать, так как в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.

Сегодня не рекомендуется стричь волосы. День является не слишком удачным для стрижки. Отсрочьте поход к парикмахеру на другой день.
 
 
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