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Рак

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Козерог

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конец мая принесет этим знакам Зодиака важные перемены: Глоба назвал счастливчиков Раки получат шанс улучшить свою жизнь.

Об этом пишетРаки получат шанс улучшить свою жизнь. Глоба считает, что у людей этого знака могут появиться новые друзья, новые возможности. Это прекрасный период для поисков новой работы, открытия своего дела. Если будет много забот и обязанностей, лучше не отдыхать, пока все они не решатся. В противном случае удача от Раков отвернется.У Дев наступает период активных поисков второй половинки. Если дело дойдет или уже дошло до отношений, лучше не торопиться, а сначала проверить совместимость. Можно заниматься своей внешностью, взять небольшой отпуск за свой счет. На работе желательно посвящать себя только самым важным обязанностям и смотреть в оба.Астролог считает, что большие финансовые успехи и прорывы ждут Козерогов, которые заняты в сфере творчества, науки и продаж. Что касается отношений, то сейчас очень важно уметь слушать вторую половинку. Одиноким Козерогам удастся покорить чье-то сердце. В любом случае, люди данного Знака будут красивы и притягательны, и этим стоит воспользоваться.