Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

След «Гродно Азота»

«Согласно источникам криминальной разведки, некоторые сигареты, которые ввозятся в Литовскую Республику, загружаются на заводах по производству удобрений, где формируются вагоны. У нас есть данные, что сотрудники этих компаний даже сообщают преступникам, какой вагон предназначается поставщику и они знают, что этот вагон поедет в Литву в Клайпеду. Поэтому туда нужно помещать сигареты, которые потом будут контрабандой ввозить в Литву», — сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Прикрыли лавочку»: табачный бизнес Лукашенко оказался под ударом Страны Запада только входят во вкус.