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Федута: «Меня не пытают, не терзают, не мучают»
18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политконсультант и публицист, который находится в СИЗО КГБ по «делу о госперевороте», написал письмо коллегам из «Народной воли», в котором сообщил, что дает признательные показания.
«Регулярно вижу самого себя в телевизоре, – написал Александр Федута в одном из своих писем, сообщает
Некоторое время супруга Александра Федуты Марина Шибко тоже не получала от него писем, но за последнее время ситуация изменилась к лучшему.
«В последнюю неделю наладилась переписка с женой, – сообщает Александр Федута. – Спасибо всем, кто ее морально поддерживает.
Мне покупают книги. Перечитал «Каласы пад сярпом тваім» Короткевича. Начал работу над пособием-комментарием к этой великой книге. Это моя старая идея, а сейчас и время появилось. Хотя приходится писать от руки, и справочников по нашей истории и литературы по творчеству Короткевича явно не хватает.
В общем, как-то так».
Александр Федута пишет, что он сейчас пребывает «в творческом отпуске»: «А вот как долго он продлится – зависит, увы, не только от меня…»
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Политконсультант и публицист, который находится в СИЗО КГБ по «делу о госперевороте», написал письмо коллегам из «Народной воли», в котором сообщил, что дает...
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