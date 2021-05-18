ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Федута: «Меня не пытают, не терзают, не мучают»

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политконсультант и публицист, который находится в СИЗО КГБ по «делу о госперевороте», написал письмо коллегам из «Народной воли», в котором сообщил, что дает признательные показания.

Федута: «Меня не пытают, не терзают, не мучают»

«Регулярно вижу самого себя в телевизоре, – написал Александр Федута в одном из своих писем, сообщает НВ. – Поэтому сообщаю:

  1. Это действительно я.
  2. Я действительно признаю себя участником заговора.
  3. Я действительно даю показания.
  4. Меня не пытают, не терзают, не мучают. Мало того: мне оказывается вся необходимая медицинская помощь. С этой точки зрения всё благополучно».

Некоторое время супруга Александра Федуты Марина Шибко тоже не получала от него писем, но за последнее время ситуация изменилась к лучшему.

«В последнюю неделю наладилась переписка с женой, – сообщает Александр Федута. – Спасибо всем, кто ее морально поддерживает.

Мне покупают книги. Перечитал «Каласы пад сярпом тваім» Короткевича. Начал работу над пособием-комментарием к этой великой книге. Это моя старая идея, а сейчас и время появилось. Хотя приходится писать от руки, и справочников по нашей истории и литературы по творчеству Короткевича явно не хватает.

В общем, как-то так».

Александр Федута пишет, что он сейчас пребывает «в творческом отпуске»: «А вот как долго он продлится – зависит, увы, не только от меня…»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политконсультант и публицист, который находится в СИЗО КГБ по «делу о госперевороте», написал письмо коллегам из «Народной воли», в котором сообщил, что дает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео: один водитель напал на другого. А причина вообще была? (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by