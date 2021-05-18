|
Грузия, Молдова и Украина основали Ассоциированное трио по европейской интеграции
Источник материала: Навiны
Грузия, Молдова и Украина основали Ассоциированное трио — трехсторонний формат усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.
Как сообщили в Киеве, пишет
Политики «основали Ассоциированное трио, трехсторонний формат усиленного сотрудничества по европейской интеграции, подписав соответствующий меморандум. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза».
В меморандуме говорится о стремлении трех стран расширить возможности Соглашений об ассоциации, способствуя секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Евросоюза.
«Ассоциированное Трио отражает четкую позицию наших трех европейских стран: Украина, Грузия и Молдова являются неотъемлемой частью объединенной Европы и стремятся войти в Евросоюз», — отметил Кулеба.
Глава МИД констатировал, что Ассоциированное трио подчеркивает особые роль и статус, которые в отношениях с Евросоюзом имеют три страны-участницы.
Подписывайтесь и читайте нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузия, Молдова и Украина основали Ассоциированное трио — трехсторонний формат усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)