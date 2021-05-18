ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Грузия, Молдова и Украина основали Ассоциированное трио по европейской интеграции

18.05.2021 10:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Грузия, Молдова и Украина основали Ассоциированное трио — трехсторонний формат усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.

Грузия, Молдова и Украина основали Ассоциированное трио по европейской интеграции
Фото МИД Украины

Как сообщили в Киеве, пишет DW, в украинской столице прошла встреча вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, исполняющего обязанности премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Политики «основали Ассоциированное трио, трехсторонний формат усиленного сотрудничества по европейской интеграции, подписав соответствующий меморандум. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза».

В меморандуме говорится о стремлении трех стран расширить возможности Соглашений об ассоциации, способствуя секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Евросоюза.

«Ассоциированное Трио отражает четкую позицию наших трех европейских стран: Украина, Грузия и Молдова являются неотъемлемой частью объединенной Европы и стремятся войти в Евросоюз», — отметил Кулеба.

Глава МИД констатировал, что Ассоциированное трио подчеркивает особые роль и статус, которые в отношениях с Евросоюзом имеют три страны-участницы.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузия, Молдова и Украина основали Ассоциированное трио — трехсторонний формат усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-секретарь Тихановской: «Инаугурация Светланы впереди — мы все ее увидим»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by