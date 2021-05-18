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На восстановление костела в Будславе беларусы уже собрали почти 400 тысяч рублей

18.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 400 тысяч рублей поступило на счет пострадавшего от пожара Будславского костела. "На 17 мая на 18.20 пожертвовано 388.221 белорусских рублей", говорится в телеграм-канале "Восстановим Будслав вместе!".

Этот телеграм-канал был создан в приходе для координации волонтеров, желающих помочь в ликвидации последствий ЧП.

Накануне в костеле планировали работы на крыше — собирались расчищать ее от пепла и мелкого мусора,  но помешал дождь. В итоге волонтеры работали внутри — разобрали лавки, и вынесли их из здания. Предполагается, что сегодня они также будут работать внутри костела.

Пожар в костеле в Будславе случился 11 мая. Икону Матери Божьей Будславской и другие ценности успели вынести, огонь уничтожил крышу. Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК РБ (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере).

Для ликвидации последствий и восстановления костела была создана специальная комиссия во главе с епископом Александром Яшевским. Одновременно начался сбор пожертвований. 

На эту народную инициативу Лукашенко отреагировал лишь спустя несколько дней и исключительно негативно. Он заявил, что "без государства они ни черта не сделают все равно" и "ни черта они не соберут". При этом он поручил председателю минского облисполкома Александру Турчину помочь, но не торопиться. "Специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать", сказал Лукашенко.

17 мая последствия пожара в будславском костеле и его восстановление обсуждались на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и Апостольского Нунция, архиепископа Анте Йозича.  О чем конкретно шла речь, пресс-служба МИД Беларуси не сообщила.

Костел в Будславе является историко-культурной ценностью, а Будславский фестиваль внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
 
 
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Почти 400 тысяч рублей поступило на счет пострадавшего от пожара Будславского костела. "На 17 мая на 18.20 пожертвовано 388.221 белорусских рублей", говорится в...
 
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