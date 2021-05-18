На восстановление костела в Будславе беларусы уже собрали почти 400 тысяч рублей

телеграм-канал был создан в приходе для координации волонтеров, желающих помочь в ликвидации последствий ЧП. Этотбыл создан в приходе для координации волонтеров, желающих помочь в ликвидации последствий ЧП.





Накануне в костеле планировали работы на крыше — собирались расчищать ее от пепла и мелкого мусора, но помешал дождь. В итоге волонтеры работали внутри — разобрали лавки, и вынесли их из здания. Предполагается, что сегодня они также будут работать внутри костела.





Пожар в костеле в Будславе случился 11 мая. Икону Матери Божьей Будславской и другие ценности успели вынести, огонь уничтожил крышу. Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК РБ (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере).





Для ликвидации последствий и восстановления костела была создана специальная комиссия во главе с епископом Александром Яшевским. Одновременно начался сбор пожертвований.





На эту народную инициативу Лукашенко отреагировал лишь спустя несколько дней и исключительно негативно. Он заявил, что "без государства они ни черта не сделают все равно" и "ни черта они не соберут". При этом он поручил председателю минского облисполкома Александру Турчину помочь, но не торопиться. "Специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать", сказал Лукашенко.





17 мая последствия пожара в будславском костеле и его восстановление обсуждались на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и Апостольского Нунция, архиепископа Анте Йозича. О чем конкретно шла речь, пресс-служба МИД Беларуси не сообщила.





Костел в Будславе является историко-культурной ценностью, а Будславский фестиваль внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.