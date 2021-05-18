Федута из СИЗО КГБ написал письмо: «Я действительно признаю себя участником заговора»

Источник материала: Onliner

В редакцию «Народной воли» дошли некоторые письма от Александра Федуты, в отношении которого КГБ расследуется дело по статье 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). В тексте писем указано, что политолог действительно признает себя участником заговора и дает показания.

Как сообщает «Народная воля», почтовая связь с Федутой далека от идеальной: некоторые послания до него доходят, некоторые — нет. В плане здоровья у политолога все благополучно, насколько это может быть в условиях следственного изолятора КГБ.

«Регулярно вижу самого себя в телевизоре, — написал Федута в одном из своих писем. — Поэтому сообщаю:

1. Это действительно я.

2. Я действительно признаю себя участником заговора.

3. Я действительно даю показания.

4. Меня не пытают, не терзают, не мучают. Мало того: мне оказывается вся необходимая медицинская помощь. С этой точки зрения все благополучно».

Некоторое время супруга Александра Федуты Марина Шибко тоже не получала от него писем, но за последнее время ситуация изменилась к лучшему. «В последнюю неделю наладилась переписка с женой, — сообщает Александр Федута. — Спасибо всем, кто ее морально поддерживает.

Мне покупают книги. Перечитал „Каласы пад сярпом тваім“ Короткевича. Начал работу над пособием-комментарием к этой великой книге. Это моя старая идея, а сейчас и время появилось. Хотя приходится писать от руки, и справочников по нашей истории и литературы по творчеству Короткевича явно не хватает.

В общем, как-то так».

Александр Федута пишет, что он сейчас пребывает «в творческом отпуске»: «А вот как долго он продлится — зависит, увы, не только от меня…»