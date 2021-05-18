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Федута из СИЗО КГБ написал письмо: «Я действительно признаю себя участником заговора»
Источник материала: Onliner
В редакцию «Народной воли» дошли некоторые письма от Александра Федуты, в отношении которого КГБ расследуется дело по статье 357 УК (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти). В тексте писем указано, что политолог действительно признает себя участником заговора и дает показания.
Как
«Регулярно вижу самого себя в телевизоре, — написал Федута в одном из своих писем. — Поэтому сообщаю:
1. Это действительно я.
Некоторое время супруга Александра Федуты Марина Шибко тоже не получала от него писем, но за последнее время ситуация изменилась к лучшему. «В последнюю неделю наладилась переписка с женой, — сообщает Александр Федута. — Спасибо всем, кто ее морально поддерживает.
Мне покупают книги. Перечитал „Каласы пад сярпом тваім“ Короткевича. Начал работу над пособием-комментарием к этой великой книге. Это моя старая идея, а сейчас и время появилось. Хотя приходится писать от руки, и справочников по нашей истории и литературы по творчеству Короткевича явно не хватает.
В общем, как-то так».
Александр Федута пишет, что он сейчас пребывает «в творческом отпуске»: «А вот как долго он продлится — зависит, увы, не только от меня…»
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В редакцию «Народной воли» дошли некоторые письма от Александра Федуты, в отношении которого КГБ расследуется дело по статье 357 УК (заговор или иные действия,...
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