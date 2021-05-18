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В России отзывают Geely Coolray из-за угрозы возгорания, а в Беларуси — нет. Почему?
Источник материала: Onliner
Российские СМИ, в числе которых портал
Китайский производитель уже сообщил, что проведет сервисную кампанию в РФ и заменит на кроссоверах дефектный патрубок вентиляционной магистрали топливного бака.
По данным источника, Geely выпустила для своих официальных СТО бюллетень «Повреждение патрубка вентиляционной магистрали топливного бака», в котором описана процедура его замены в связи с растрескиванием. Косвенный симптом дефекта — появление устойчивого запаха бензина в салоне, уточняет
Под отзывную кампанию попало 7865 кроссоверов, из которых 5746 были отгружены в Россию.
А что в Беларуси?
В Беларуси продаются Geely Coolray того же "разлива", что и в России. Будут ли отзывать кроссоверы у нас?
"Данная проблема была выявлена в жарких странах, где трубки намного быстрее изнашивались и подвергались тепловому воздействию. Мы не объявляем отзывную кампанию в Беларуси, потому что в этом нет необходимости. Но при регламентированных ТО дилеры будут проверять топливную систему машин клиентов и в случае необходимости заменят детали за счет производителя", - сообщили нам в "Белджи".
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Российские СМИ, в числе которых портал Аutonews, сообщают о том, что у Geely Coolray белорусской сборки выявлен дефект в топливной системе, который может привести к...
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