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Дороже золота? Волосы Курта Кобейна продали на аукционе

18.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Шесть волосков покойного фронтмена Nirvana Курта Кобейна ушли с молотка на недавнем аукционе: фанаты вступили в настоящий бой и не пожалели денег ради памяти о кумире.

Кобейн и рок-группа Nirvana стали культовыми фигурами в истории музыки. Поклонники настолько любили музыканта, что даже обратились в Бюро расследований США, так как не верили, что Курт покончил с собой. Но, ФБР отказалось заниматься расследованием. Тогда меломаны решили почтить память своего кумира другим способом.

На днях состоялось важное событие для коллекционеров - аукцион Iconic Actions прошел в Аризоне и удивил многих присутствующих.

Дело в том, что главным лотом аукциона стали волосы Кобейна, сохраненные одним из коллекционеров: шесть волосков ушли с молотка за баснословную сумму, превышающую 14 тысяч одлларов. Таким образом, один волосок оценили в сумму больше двух тысяч долларов.

Напомним, что до этого с молотка ушли знаменитая гитара и любимый кардиган Кобейна.

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Преданные поклонники культового музыканта готовы раскошелиться и выложить любую сумму ради частички покойного кумира.
 
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