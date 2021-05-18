|
Дороже золота? Волосы Курта Кобейна продали на аукционе
18.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Шесть волосков покойного фронтмена Nirvana Курта Кобейна ушли с молотка на недавнем аукционе: фанаты вступили в настоящий бой и не пожалели денег ради памяти о кумире.
Кобейн и рок-группа Nirvana стали культовыми фигурами в истории музыки. Поклонники настолько любили музыканта, что даже обратились в Бюро расследований США, так как не верили, что Курт покончил с собой. Но, ФБР отказалось заниматься расследованием. Тогда меломаны решили почтить память своего кумира другим способом.
На днях состоялось важное событие для коллекционеров - аукцион Iconic Actions прошел в Аризоне и удивил многих присутствующих.
Дело в том, что главным лотом аукциона стали волосы Кобейна, сохраненные одним из коллекционеров: шесть волосков ушли с молотка за баснословную сумму, превышающую 14 тысяч одлларов. Таким образом, один волосок оценили в сумму больше двух тысяч долларов.
Напомним, что до этого с молотка ушли
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преданные поклонники культового музыканта готовы раскошелиться и выложить любую сумму ради частички покойного кумира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)