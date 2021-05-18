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Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Баку
18.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая - Sputnik. Делегация во главе с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным прибыла с официальным визитом в Баку, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Представительная делегация белорусских военных прибыла в Азербайджан по приглашению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Военно-техническое сотрудничество двух стран развивается активно на протяжении последних десятилетий.
В настоящее время взаимодействие в этой сфере может получить новый виток, благодаря тому, что послом Беларуси в Азербайджане стал Андрей Равков, который и сам возглавлял не так давно белорусское оборонное ведомство.
Согласно открытым данным в период с 2002 по 2012 год Минск поставил азербайджанским военным 153 танка Т-72, 120 буксируемых артиллерийских систем Д-30 калибра 122 миллиметра, 12 самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион" калибра 203 миллиметра, 60 колесных бронетранспортеров БТР-70 и 11 штурмовиков Су-25.
Белорусские предприятия ВПК модернизировали стоявшие на вооружении Азербайджана ЗРК С-125M "Печора" и 9K33M3 "Oсa-AKM", разработанные еще в советское время. Также специально для азербайджанской армии был усовершенствован ЗРК "Бук-МБ".
Самым известным примером военно-технического сотрудничества двух стран стали поставки комплексов РСЗО "Полонез", которые являются гордостью белорусской оборонки.
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Военно-техническое сотрудничество двух стран развивается активно и в том числе, благодаря поставкам белорусской стороной таких вооружений, как РСЗО "Полонез".
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