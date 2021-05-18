Источник материала: UDF



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А с вводом в действие очередного пакета санкций в отношении Белнефтехима, грозящим потрясениями в экспорте товаров нефтехимического комплекса (который приносит в страну больше всего валюты), дефолтные риски многократно увеличатся.

Таким образом, сокращение остатков на срочных депозитах физлиц в иностранной валюте длится беспрерывно 16 месяцев, и чистый отток за это время составил уже $1,846 млрд, что больше, чем было вынесено суммарно за 3 года в кризис 2015-18гг.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Санкции приближаются: успеют ли белорусы спасти свои валютные вклады? Страна подходит к финансовому «рубикону».