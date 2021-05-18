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Обыски в центральном и региональных офисах TUT.BY

18.05.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обыски в центральном и региональных офисах TUT.BY
Фото: TUT.BY
Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой. Кроме того, силовики пришли и в офис TUT.BY и Hoster.by.

Что известно на данный момент


Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.

Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР.

Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция.

ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY.

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.bу будет обнародована позже.
 
 
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Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.
 
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