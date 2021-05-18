Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

Что известно на данный момент

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обыски в центральном и региональных офисах TUT.BY Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.

Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР.Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция.ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY.В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.bу будет обнародована позже.