|
Обыски в центральном и региональных офисах TUT.BY
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Что известно на данный момент
Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.
Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР.
Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция.
ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY.
В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.bу будет обнародована позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)