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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В начале торгов на белорусской бирже 18 мая доллар продолжил падать А евро и российский рубль выросли.

Стоимость валютной корзины выросла на 0,1%, ещё вчера она находилась вблизи минимума за 6 месяцев.По информациина 10:11:Курс доллара просел ещё на 0,0011 BYN до 2,5169 BYN/USD — минимума за 151 день.Торги по евро открылись ростом на 0,0099 BYN до отметки 3,0691 BYN/EUR — это недельный максимум.Курс российского рубля вырос на 0,0044 BYN до 3,4147 BYN/100 RUB, это максимум за неделю.Утром во вторник российский рубль продолжил дорожать к доллару. Курс USD снизился на 14 копеек до 73,72 российских рублей.Евро вырос на 24 копейки до 89,90 российских рублей.