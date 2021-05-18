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В начале торгов на белорусской бирже 18 мая доллар продолжил падать

18.05.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В начале торгов на белорусской бирже 18 мая доллар продолжил падать
Иллюстративное фото
Доллар США снижается уже восьмой раз подряд до минимума за 151 день.

Стоимость валютной корзины выросла на 0,1%, ещё вчера она находилась вблизи минимума за 6 месяцев.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:11:

Курс доллара просел ещё на 0,0011 BYN до 2,5169 BYN/USD — минимума за 151 день.

Торги по евро открылись ростом на 0,0099 BYN до отметки 3,0691 BYN/EUR — это недельный максимум.

Курс российского рубля вырос на 0,0044 BYN до 3,4147 BYN/100 RUB, это максимум за неделю.

Московская биржа


Утром во вторник российский рубль продолжил дорожать к доллару. Курс USD снизился на 14 копеек до 73,72 российских рублей.

Евро вырос на 24 копейки до 89,90 российских рублей.
 
 
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