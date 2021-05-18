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«Коллективный террор и диктатура лучший способ стабилизировать систему»
Источник материала: UDF
Павел Усов. Фото: «Белсат»
- Завершается процесс законодательного оформления в Беларуси состояние террора. Теперь, власти и обслуживающий ее персонал на уровне законодательства являются террористами, -
Они становятся политическим суперклассом, «закон» оформляет их полное превосходство над законом и простым населением. «Закон» наделяет их ничем не ограниченным правом на насилие и произвол. Полагаю, что будут приниматься все новые и новые поправки и «улучшения», направленные на полное политическое уничтожение общества. Последнее будет иметь только одно «право», на полное послушание и подчинение.
Прошу заметить, что террор становится коллективным продуктом.
«Депутаты», застрявшие в своих креслах, ежедневно, сознательно штампуют эти «законы». Они прямые соучастники террора, репрессий и прямого насилия.
Надеюсь, что больше мы не услышим голосов, говорящих о том, что люстрация не нужна.
«Судьи», «депутаты», «чиновники», которые создают из страны большой концлагерь не испуганные, наивные существа - это коррумпированные, развращенные, лишенные какой-либо морали люди-невежды.
Конечная цель политики Лукашенко, как и любой тирании, это сделать так, чтобы как можно больше людей в структурах власти повязать кровью, то есть сделать их преступниками.
Коллективный террор и диктатура лучший способ стабилизировать систему.
Чем больше будет послушных исполнителей, тем дольше будет существовать режим.
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Чем больше будет послушных исполнителей, тем дольше будет существовать режим.
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