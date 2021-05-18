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«Коллективный террор и диктатура лучший способ стабилизировать систему»

18.05.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Коллективный террор и диктатура лучший способ стабилизировать систему»
Павел Усов. Фото: «Белсат»
Конечная цель политики Лукашенко - сделать так, чтобы как можно больше людей в структурах власти повязать кровью. Об этом пишет белорусский политолог Павел Усов, комментируя поправки в законодательство о национальной безопасности.

- Завершается процесс законодательного оформления в Беларуси состояние террора. Теперь, власти и обслуживающий ее персонал на уровне законодательства являются террористами, - отмечает Павел Усов. - Это также еще раз подтверждает тот факт, что власть Лукашенко способна выжить только в условиях перманентного террора и репрессий. Для того чтобы выжить, та социальная база на которую опирается Лукашенко, т.е. члены военизированных формирований, судьи, чиновники, прокуроры должна получить абсолютный привилегированный статус.

Они становятся политическим суперклассом, «закон» оформляет их полное превосходство над законом и простым населением. «Закон» наделяет их ничем не ограниченным правом на насилие и произвол. Полагаю, что будут приниматься все новые и новые поправки и «улучшения», направленные на полное политическое уничтожение общества. Последнее будет иметь только одно «право», на полное послушание и подчинение.

Прошу заметить, что террор становится коллективным продуктом.


«Депутаты», застрявшие в своих креслах, ежедневно, сознательно штампуют эти «законы». Они прямые соучастники террора, репрессий и прямого насилия.

Надеюсь, что больше мы не услышим голосов, говорящих о том, что люстрация не нужна.

«Судьи», «депутаты», «чиновники», которые создают из страны большой концлагерь не испуганные, наивные существа - это коррумпированные, развращенные, лишенные какой-либо морали люди-невежды.


Конечная цель политики Лукашенко, как и любой тирании, это сделать так, чтобы как можно больше людей в структурах власти повязать кровью, то есть сделать их преступниками.

Коллективный террор и диктатура лучший способ стабилизировать систему.


Чем больше будет послушных исполнителей, тем дольше будет существовать режим.
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