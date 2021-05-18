ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Силовики пришли в офисы TUT.BY и Hoster.by, а также редакторам портала, включая главреда Золотову

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В офисе медиакомпании тем временем никто не снимает трубку. КГК: «Пока без комментариев».

Силовики пришли в офисы TUT.BY и Hoster.by, а также редакторам портала, включая главреда Золотову

Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой, сообщает TUT.BY.

Соучредитель портала Кирилл Волошин сообщил, что в офисы TUT.BY и Hoster.by пришел ДФР.

Также ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY.

Силовики пришли в офисы TUT.BY и Hoster.by, а также редакторам портала, включая главреда Золотову

Как сообщает Еврорадио, утром 18 мая двери редакции TUT.BY запечатаны полиэтиленом.

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в TUT.BY будет обнародована позже: «Пока по этой ситуации без комментариев».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Провластный аналитик объяснил, что писать про экстремизм - это тоже экстремизм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by