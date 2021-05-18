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Силовики пришли в офисы TUT.BY и Hoster.by, а также редакторам портала, включая главреда Золотову
18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В офисе медиакомпании тем временем никто не снимает трубку. КГК: «Пока без комментариев».
Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой, сообщает
Соучредитель портала Кирилл Волошин
Также ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY.
Как сообщает
В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали
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В офисе медиакомпании тем временем никто не снимает трубку.
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