Силовики пришли в офисы TUT.BY и Hoster.by, а также редакторам портала, включая главреда Золотову

Источник материала: Салiдарнасць

В офисе медиакомпании тем временем никто не снимает трубку. КГК: «Пока без комментариев».





Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР. В том числе к главному редактору Марине Золотовой, сообщает TUT.BY.

Соучредитель портала Кирилл Волошин сообщил , что в офисы TUT.BY и Hoster.by пришел ДФР.

Также ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY.





Как сообщает Еврорадио , утром 18 мая двери редакции TUT.BY запечатаны полиэтиленом.

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner , что информация о причинах прихода силовиков в TUT.BY будет обнародована позже: «Пока по этой ситуации без комментариев».