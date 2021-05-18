На трассе М4 Volkswagen влетел в попутный трактор

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил серьезные травмы при столкновении с трактором на трассе М4, сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось 17 мая, около 15.00. Предварительно установлено, что 38-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Минск — Могилев. На 115-м километре дороги он отвлекся от управления и врезался в попутный трактор МТЗ, которым управлял 63-летний мужчина.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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