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На трассе М4 Volkswagen влетел в попутный трактор
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки получил серьезные травмы при столкновении с трактором на трассе М4,
Происшествие случилось 17 мая, около 15.00. Предварительно установлено, что 38-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Минск — Могилев. На 115-м километре дороги он отвлекся от управления и врезался в попутный трактор МТЗ, которым управлял 63-летний мужчина.
В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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Происшествие случилось 17 мая, около 15.00.
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