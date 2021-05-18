ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На трассе М4 Volkswagen влетел в попутный трактор

18.05.2021 11:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки получил серьезные травмы при столкновении с трактором на трассе М4, сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось 17 мая, около 15.00. Предварительно установлено, что 38-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Минск — Могилев. На 115-м километре дороги он отвлекся от управления и врезался в попутный трактор МТЗ, которым управлял 63-летний мужчина.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 17 мая, около 15.00.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы все-таки невероятные. Как изменились белорусы за прошедший год?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by