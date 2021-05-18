В магазинах дорожает свинина. Что об этом говорят покупатели, торговля, производители и чиновники

Источник материала: Tut.by

В белорусских магазинах стали стремительно расти цены на свинину. Кроме того, ассортимент этой продукции, по наблюдениям покупателей, заметно сократился. «У нас за последнее время свинина подорожала на один-два рубля в зависимости от того, какая это часть», — написала нам читательница из Светлогорска. «Свинину для отбивных в магазине возле дома продавали по 11,99, а теперь — по 13,99 рубля. И на витрину стали выкладывать по пару кусков мяса, хотя раньше им все было завалено», — сообщила в редакцию минчанка Оксана. Подорожание и изменения в ассортименте заметили не только покупатели, но и профсоюзы. FINANCE.TUT.BY поговорил с продавцами, производителями и попытался выяснить, почему растут цены на свинину и куда делось мясное изобилие, которое было на белорусских прилавках еще пару месяцев назад.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Покупатели: «На витрину стали выкладывать по пару кусков мяса, хотя раньше им все было завалено»

То, что в магазинах стала значительно дорожать свинина, покупатели стали замечать несколько недель назад. Цены и до этого росли, но не так ощутимо. К примеру, за март свинина на кости в среднем подорожала на 2,2%. За апрель меньше — на 0,23%, но на этот товар государство установило потолок по повышению цен.

Справка FINANCE.TUT.BY. На какую свинину регулируют цены, а какую — нет. В конце февраля чиновники ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров (в том числе многие овощи, «молочку», крупы), а также на 50 отдельных отечественных лекарств. Так, с 24 февраля (и до конца месяца) на них нельзя было повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. В апреле, к примеру, разрешили превысить потолок по ценам на подсолнечное масло. Относительно свинины в документе, которым запретили подорожание продуктов, написано, что цены регулируются на отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты. Исключение составляют полуфабрикаты из высокоценных частей туши — вырезка, длиннейшая мышца, филейная и шейная часть, а также крупнокусковые бескостные полуфабрикаты других наименований из этих частей туши. То есть, к примеру, на мясо для отбивных — обычно это вырезка, цены не регулируются, а вот лопатка или тазобедренная часть дорожать не должны больше чем на 0,2% в месяц.

В мае же покупатели говорят о росте цен на свинину на один-два рубля.

— Свинину для отбивных в магазине возле дома еще в апреле продавали по 11,99 рубля, а теперь — по 13,99. И на витрину стали выкладывать по пару кусков мяса, хотя раньше им все было завалено. Неужели так спрос вырос, что цены прыгают? Или у аграрной страны начались проблемы со свининой? — задается вопросами минчанка Оксана.

Еще одна покупательница из Светлогорска написала, что у них в магазинах за последнее время свинина подорожала на один-два рубля в зависимости от того, какая это часть и подтвердила свои слова фотографиями ценников из разных торговых точек в городе.



































— Филейная часть в магазине одной из крупных сетей была по 12 рублей, уже лежит почти по 14. Примерно такая же картина и у других, — рассказывает жительница Светлогорска. — Продавцы объясняют это тем, что мясо берут у разных поставщиков по разным входным ценам. В одном из магазинов сказали, что свинина в полутушах сильно подорожала, якобы килограмм стоит 6 рублей плюс 10% НДС.

Что говорят в правительстве про цены на свинину

Снижение ассортимента мяса и рост цен зафиксировали в начале мая и профсоюзы, которые собирают данные о стоимости и наличии необходимых продуктов в магазинах по всей Беларуси. Правда, только в некоторых магазинах Минска.

— В последние дни в национальный профцентр стали поступать обращения по поводу снижения ассортимента мясной продукции в магазинах, — сообщили в Федерации профсоюзов. — Специалисты ФПБ провели мониторинг данного вопроса по всей стране. Его результаты показывают, что в регионах ситуация стабильная, подобные факты характерны только для отдельных торговых точек столицы.

14 мая во время поездки в Брестскую область по поводу наличия мясной продукции в магазинах высказался премьер-министр Роман Головченко.

— В Беларуси растет объем производства всех видов мясной продукции — и говядины, и свинины, и птицы. Дефицита в торговле нет, — сказал он. — Где-то, может быть, есть определенные сокращения ассортимента, но это, возможно, связано, как правильно сказать, с жадностью отдельных производителей, которые, возможно, просто ожидают, когда будет лучше ценовая конъюнктура рынка. Но эта проблема, как мы уже оперативно, на ногах обсудили, не носит какого-то острого характера.

Также он добавил, что запасов мяса на предприятиях всех форм собственности у нас достаточно, чтобы и внутренний рынок обеспечить, и на экспорт поставить. Он подчеркнул, что в первую очередь обеспечивается внутренний рынок.

Про цены Головченко сказал, что «сейчас мировой рынок продовольствия переживает бум, цены растут практически на все виды продукции — зерновые, масло, мясо». Но правительство не допустит их роста в стране.

— Понимая ответственность государства перед населением, мы принимаем всевозможные меры, чтобы эти инфляционные шоки не переносились в полной мере на наше население. Поэтому введено достаточно жесткое ценовое регулирование, оно себя оправдало, — заявил премьер-министр.

Торговля: «На прошлой неделе цены выросли на 30 копеек, на этой — на 30, на следующей снова обещают поднять»

Мы посмотрели, сколько сейчас свинина стоит на рынке и в магазинах, а также выяснили у продавцов, ощущают ли они сейчас дефицит этого товара при закупках.

На рынке крестец без кости продают по 9,50 рубля, вырезку — по 12,90, корейку — по 7,50, ребра — по 7,90. Голень стоит 3,50, а рагу — 2 рубля. Лопатку можно купить и за 7, и за 8 рублей. Ассортимент мяса хороший.

— Нет, перебоев с поставками свинины у нас нет — мяса хватает, — рассказывает продавец. — Просто мы стали его немного меньше брать, поэтому может сложиться впечатление, что чего-то стало меньше. Спрос упал, потому что свинина дорожает. На прошлой неделе цены выросли на 30 копеек, на этой на 30. На следующей снова обещают поднять на столько же.

На вопрос, почему дорожает свинина у поставщиков, продавец не ответила, говорит, не знает.

— Пока люди привыкнут к новым ценам, должно пройти время. А потом снова начнут покупать активнее. Те, кто ел свинину, все равно будут ее брать, — продолжает собеседница.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что цены уже выросли в пределах рубля и не собираются останавливаться, подтвердили и другие продавцы на рынке.

На фермерском рынке «Валерьяново» в сравнении с началом года цены на свинину тоже выросли. К примеру, лопатку без кости можно было купить за 7,80 рубля. Теперь там же она стоит 8,50 рубля. На рубль подорожал окорок — стал по 9,5 рубля.

В магазинах разных торговых сетей цены на свинину сильно отличаются. Там, где мы побывали, диапазон цен такой: корейка — от 8,99 до 12,99 рубля, лопаточная и тазобедренная часть — от 8,99 до 10,29, свинина для отбивных — от 12,59 до 14,99, шейная часть — от 13,19 до 15,99 рубля. Есть грудинка по 7,59 рубля и свиной фарш по 8,29.

В одной из торговых сетей нам сказали, что острого дефицита свинины сейчас нет. Но некоторые перебои с поставками, порой случаются — то заморозки нет, то охлажденки. Но какое-то предложение в любом случае есть.

— Наверное, сокращение предложения связано с тем, что есть возможность поставить товар в Россию по более высокой цене. Если производитель может заработать, почему он не должен использовать эту возможность? Предприятиям нужно платить зарплату, кредиты, покупать корма для животных, которые, между прочим, сильно подорожали, — перечисляет сотрудник торговой сети. — Конечно нам хотелось бы работать в других условиях. К примеру, мы хотели бы закупать больше птицы в тушках, чтобы разделывать ее самостоятельно и получать добавленную стоимость. Причем птица при этом стоила бы дешевле, чем разделка от производителя.

По словам представителя торговой сети, количество тушек, которое отпускают птицефабрики, сократилось.

— Предприятия хотят поставлять в розницу уже обработанные продукты, чтобы забрать эту добавленную стоимость себе. Для предприятий это хорошо, а для нас плохо. У нас есть цеха, работники, в конце концов, которым нужно платить зарплату. Если мы их не обеспечиваем работой, что-то нужно же менять? Но в любом случае у нас и разделка есть в продаже. Мы берем ее с мясокомбинатов, с птицефабрик.

В магазине еще одной торговой сети сказали, что ассортимент у них все-таки сократился. Но не из-за фактической нехватки мяса, а из-за ограничения роста цен.

— Поставщики нам предлагают цены, которые в феврале у нас не были зафиксированы. И мы не можем взять этот товар. Многие производители сейчас перестали высылать прайсы и все ответы по закупочным ценам носят устный характер. Звонишь, говорят, что по старым ценам продукции нет, предлагают по более высоким ценам, — рассказывают в магазине. — Но дефицита нет. Можно изменить наименование товара. Можно из полутуши свинину перевести в разделку. И цена изменится, потому что это социально значимым товаром уже не является. То есть выход мы все равно находим.

Также в магазине обмолвились, что раньше в Беларусь поставляли и импортное мясо, а теперь его не возят. По данным Белстата, в первом квартале этого года почти 100% проданной в «рознице» свинины было отечественной. Если точнее — 99,98%. За аналогичный период 2020-го — 99,9%.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская говорит, что определенные трудности с закупкой свинины сейчас существуют, но этот товар все равно есть везде.

— Мясо имеется во всех торговых точках, не побоюсь даже сказать, страны. Есть и свинина, и птица, и там, где необходимо, говядина, и субпродукты. Все, что положено, все есть, — заверяет исполнительный директор. — С этой группой товара, конечно, сегодня сложные отношения. Нужно проявить большую изобретательность, чтобы обеспечить наличие свинины. Чаще всего проблема заключается в том, что мы, не нарушая закон — постановление № 100, которым ограничили рост цен, не можем принять цену, которую предлагают производители. Но все равно торговые сети выходят из положения и находят пути решения.

Производитель: «На экспорт цены не заморозили, естественно, многим производителям выгоднее продать мясо в Россию»

Производители свинины говорят, что для подорожания свинины есть много объективных факторов, цены идут вверх не просто так.

— Это происходит потому, что все затраты на производство свинины растут, — пояснили в одном из крупных белорусских крестьянско-фермерских хозяйств. — Электроэнергия подорожала — это раз. Для того чтобы производить свинину, необходимо закупать шрот, витамины, минералы — это два. Лично мы закупаем все это европейского качества, и цены на эти товары в евро. И если они сами выросли не очень сильно, то на них отражается рост курса валюты.

Что часть свинины может не доезжать до белорусского покупателя, а отправляться на экспорт, в хозяйстве сказали, что такое вполне может быть.

— Так как цены у нас заморозили для продажи на внутреннем рынке, а на экспорт не заморозили, естественно, многим производителям, у которых есть выход на Россию, проще и выгоднее продать свою продукцию туда, — комментируют работники крестьянско-фермерского хозяйства. — А здесь оставить минимум и продавать по фиксированной цене. Потому что затраты ведь не уменьшаются.

Также мы спросили, могло ли повлиять на ассортимент в белорусских магазинах отсутствие импортного мяса.

— Теоретически может быть и такое. Но я не думаю, что нас сильно выручала, скажем, польская свинина. В основном у нас эта продукция от отечественных производителей, — заключил собеседник.