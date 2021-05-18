Как зарабатывают блогеры — 5 историй о популярности и бизнесе

Источник материала: ProBusiness



Анна Протасова, фото из личного архива

Зарабатывать миллионы, ведя личный блог, для многих просто мечта, а для кого-то — реальность. Собрали пять историй предпринимателей, для которых страница в соцсетях стала источником дохода и позволила вложиться в успешные бизнес-идеи: кафе, онлайн-курсы, студию видеопродакшена, продюсерский центр.

На пути к блогерству Анастасия Тульская пережила 6 бизнес-провалов. Но именно эти разочарования помогли девушке найти то, что ей нравится, и превратиться в Анастасию Мадейра — успешного русскоязычного блогера, который рассказывает о жизни в эмиграции.



Фото из личного архива

Анастасия раскрутилась в интернете с блога на YouTube. Это была передышка после очередного факапа. Начинала просто с советов о рукоделии и о том, как превратить свое хобби в заработок. Как предыдущий опыт закалил молодую предпринимательницу и научил зарабатывать — читайте в материале .

Ника Болзан стала блогером и нашла свою нишу для бизнеса после первых родов. Они длились 30 часов и оказались очень тяжелым испытанием для девушки. Как настоящий перфекционист, Ника начала анализировать, почему же так случилось. И поняла, что все дело в подготовке.



Ника Болзан. Фото: личный архив

Молодая мама начала изучать различные исследования в интернете и делиться полезной информацией с другими женщинами на своей странице в Instagram.

Постепенно Ника пришла и на YouTube и запустила блог о беременности, родах, воспитании. «Большой ажиотаж вызвало видео моих родов третьего ребенка. Его посмотрели 2,4 миллиона пользователей», — вспоминает девушка. Хотите добиться таких же просмотров? Читайте советы Ники о том, как готовить контент и успешно продвигать его в интернете.

Нестандартный подход в воспитании ребенка помог Марине Литвиновой вырастить личный профиль в Instagram до блога-миллионника . Девушка продвигала идею активного материнства: продолжала жить своей жизнью, не уходя в заботы о дочке с головой. Редко гуляла с ней на площадке, не делала поделки и почти не готовила дома. «Когда я написала об этом в Instagram, какая-то подписчица написала заявление, и ко мне домой приходила полиция разбираться, в каких условиях живет ребенок», — вспоминает девушка.



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После нескольких тысяч подписчиков, которые пришли в аккаунт Марины органически, девушка вложила в рекламу аккаунта 5000 российских рублей, заработанных в ресторане быстрого питания. И «добила» количество подписчиков до миллиона.

Инста-маме стали предлагать платную рекламу. Полученные деньги девушка инвестировала в открытие бизнеса — свое кафе. Целевой аудиторией стали подписчицы блогера. Как Марине удалось запустить кафе для молодых мам и превратить его в успешную сеть — читайте по ссылке .

Бизнесу Александра Савика блог на YouTube помог пережить пандемию. Когда все проекты предпринимателя основательно просели, он изучил обзор глобального цифрового рынка и понял, что вся сила — в интернете. И занялся созданием «под ключ» и продвижением YouTube-каналов для бизнеса под новым брендом Savik.by .



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Вот 10 причин, по которым вашему бизнесу стоит завести канал на YouTube:

1. Это повышает узнаваемость бренда, когда клиент может сопоставить образ компании, товара, услуг, объекта с одним из большого количества образов, сохраненных в памяти. Это поможет покупателям в момент принятия решения о покупке выбрать именно ваш бренд вместо другого.

2. Это повышает уровень конверсии сайта и продаж. YouTube помогает привлекать целевой трафик на ваш сайт. Цели повышения уровня конверсии — это увеличение продаж, экономия бюджетов на рекламу.

3. Это формирует доверие клиента. Присутствие на YouTube помогает устанавливать доверительные отношения с клиентом. По исследованной Александром статистике, 74% клиентов после просмотра роликов совершают покупку.

4. Видео смотрят даже ленивые — это удобный формат. Согласитесь, кто-то не любит читать, открыл статью и закрыл — «простыня» текста, не хочется вникать и вчитываться. А видео — это более легкий для восприятия, развлекательный способ подачи информации. По статистике, 57% потребителей говорят, что видео дало им больше уверенности в покупке онлайн.

5. Видео очень любит Google и другие поисковые системы. Видеоконтент продвигается поисковыми системами, потому как видео увеличивает время пребывания посетителей на вашем сайте. Использование сервисов Google, YouTube помогает вашему сайту подниматься в поисковой выдаче.

Остальные 5 причин и советы Александра о том, как превратить блог в реальные деньги, ждут вас по ссылке .

Зарабатывать на своем блоге — это полдела, настоящее искусство — научиться зарабатывать на других блогерах, как это сделала Анна Протасова . Instagram-блогер основала центр GENZ Production , который специализируется на разработке и запуске инфопродуктов, а также на продюсировании крупных блогеров. За первый год чистая прибыль проекта составила более 200 млн рублей ($ 2 857 142).



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Отбились ли вложения Анны, можете посчитать сами. На запуск продюсерского центра девушка потратила около $ 14 300. В эту сумму входит:

Открытие ИП, составление договоров, бухгалтерское обслуживание — 100−200 тыс. рос. рублей ($ 1400−2800)

Настройка эквайринга, LMS-системы, онлайн-кассы и других систем — 100−200 тыс. рос. рублей ($ 1400−2800)

Разработка брендбука — 200−300 тыс. рос. рублей (около $ 2800−4200)

Настройка рабочей среды для эффективной работы команды — 50−100 тыс. рос. рублей (около $ 700−1400)

Найм персонала — 100−200 тыс. рос. рублей ($ 1400−2800)

Формирование отдела продаж и необходимых сервисов — 100−300 тыс. рос. рублей ($ 1400−4200)

Минимальный фонд заработной платы на 2 месяца — 200−500 тыс. рос. рублей ($ 2800−7000)

Прочие расходы — 100−300 тыс. рос. рублей ($ 1400−4200).

Как развивалась «фабрика блогеров» и как туда попасть — читайте в материале .

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