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Доллар продолжает падать

18.05.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта продолжает сдавать свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар продолжает падать

По данным на 10:25, доллар сдает 0,0006 пункта и торгуется на рубеже 2,5174 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты растут:

  • евро на 0,0103 пункта — 3,0695 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0046 пункта — 3,4149 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что в обменниках сегодня установлены новые курсы валют.

 

 Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта продолжает сдавать свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
 
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