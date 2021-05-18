Доллар продолжает падать

Американская валюта продолжает сдавать свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.





По данным на 10:25, доллар сдает 0,0006 пункта и торгуется на рубеже 2,5174 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты растут:

евро на 0,0103 пункта — 3,0695 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0046 пункта — 3,4149 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что в обменниках сегодня установлены новые курсы валют .

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