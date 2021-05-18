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Доллар продолжает падать
Источник материала: Навiны
Американская валюта продолжает сдавать свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
По данным на 10:25, доллар сдает 0,0006 пункта и торгуется на рубеже 2,5174 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты растут:
Ранее сообщалось, что в обменниках сегодня
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Американская валюта продолжает сдавать свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
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