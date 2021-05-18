В редакцию TUT.BY пришли с обыском

Что известно на данный момент





Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by.





Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР.

Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены





ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY

В пресс-службе Комитета госконтроля, куда входит Департамент финансовых расследований, сказали Onliner, что информация о причинах прихода силовиков в Tut.bу будет обнародована позже.

Других подробностей пока нет