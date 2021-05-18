Срок содержания под стражей правозащитнику Леониду Судаленко продлили еще на два месяца









Председатель Гомельского отделения "Весны" Леонид Судаленко был задержан утром 18 января по дороге на офис в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).





Еще 5 января в общественно-политическом центре на улице Полесской, 52, где находится в том числе и офис "Гомельской весны", состоялся обыск, который длился более 9,5 часов. Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОПиК, затем отпустили. Также провели обыск в его доме.





За свою правозащитную деятельность был удостоен престижной французской премии "Свобода-Равенство-Братство" в 2019 году. В том же году белорусским правозащитным сообществом он был награжден Национальной премией за достижения в области прав человека в номинации "Правозащитник года".





Также правозащитникам стало известно, что уже со следующей недели Судаленко может начать ознакомление с материалами дела.





”Весна", хотя и было выделено в отдельное производство. Уголовное дело Гомельского правозащитника непосредственно связано с преследованием правозащитного центрахотя и было выделено в отдельное производство.





Также задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чапюк (Минск), Татьяна Ласица (Речица).





До сих пор в разных городах продолжаются допросы членов ”Весны", журналистов, общественных активистов и просто граждан, которые обращались за помощью к правозащитникам.







