Провластный аналитик объяснил, что писать про экстремизм - это тоже экстремизм

Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире "Альфа Радио".





На прошлой неделе Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Шпаковский объяснил, как трактуется понятие экстремистской деятельности и что подразумевается под нацистской символикой.





Особое внимание эксперт обратил на "противоправную" деятельность в интернете. Он подчеркнул: если написать в сети что-то безобидное, за это человека преследовать не будут. Дело в том, что публиковать и к чему призывать, сообщает БелТА.





"Здесь возникает вопрос трактовки понятий "экстремистская деятельность", "нацизм", его реабилитация, - отметил Шпаковский. - Экстремизм - это приверженность крайним взглядам и таким же мерам для их популяризации. Экстремистская деятельность сопряжена с покушением на устои государства, насильственными действиями с целью захвата государственной власти, организацией массовых беспорядков и призывами к ним. То есть информационное сопровождение такого рода противозаконных действий также попадает под определение экстремизма".





Что касается экстремистской символики, ее определение, как уточнил аналитик, также прописано в законе. Кроме того, расширено понятие нацистской символики.





"На настоящем этапе законодательство трактует как нацистскую символику не только символы Третьего рейха, но и символику коллаборационистских организаций, сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровскими оккупантами, в том числе на территории Беларуси", - пояснил Шпаковский.





Он напомнил, что за публичную демонстрацию такой символики, в том числе в интернете, может наступать уголовная или административная ответственность. Это касается публикаций на личных страницах в соцсетях, в различных сообществах (в том числе в Telegram-каналах) и в комментариях к постам.



