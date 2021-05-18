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Провластный аналитик объяснил, что писать про экстремизм - это тоже экстремизм

18.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информационное сопровождение "противозаконных" действий подпадает под определение экстремизма.

Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире "Альфа Радио".

На прошлой неделе Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Шпаковский объяснил, как трактуется понятие экстремистской деятельности и что подразумевается под нацистской символикой. 

Особое внимание эксперт обратил на "противоправную" деятельность в интернете. Он подчеркнул: если написать в сети что-то безобидное, за это человека преследовать не будут. Дело в том, что публиковать и к чему призывать, сообщает БелТА.

"Здесь возникает вопрос трактовки понятий "экстремистская деятельность", "нацизм", его реабилитация, - отметил Шпаковский. - Экстремизм - это приверженность крайним взглядам и таким же мерам для их популяризации. Экстремистская деятельность сопряжена с покушением на устои государства, насильственными действиями с целью захвата государственной власти, организацией массовых беспорядков и призывами к ним. То есть информационное сопровождение такого рода противозаконных действий также попадает под определение экстремизма".

Что касается экстремистской символики, ее определение, как уточнил аналитик, также прописано в законе. Кроме того, расширено понятие нацистской символики. 

"На настоящем этапе законодательство трактует как нацистскую символику не только символы Третьего рейха, но и символику коллаборационистских организаций, сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровскими оккупантами, в том числе на территории Беларуси", - пояснил Шпаковский.

Он напомнил, что за публичную демонстрацию такой символики, в том числе в интернете, может наступать уголовная или административная ответственность. Это касается публикаций на личных страницах в соцсетях, в различных сообществах (в том числе в Telegram-каналах) и в комментариях к постам.

В этой связи политолог Дмитрий Болкунец заметил, что теперь в Беларуси официально запрещены флаги России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Франции, Италии, Бельгии, Дании, Норвегии, Испании и Финляндии, поскольку под этими знамёнами в годы войны отдельные структуры сотрудничали с нацистами.
 
 
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Информационное сопровождение "противозаконных" действий подпадает под определение экстремизма.
 
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