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Лукашенко о том, почему передал Совбезу полномочия в случае гибели президента

18.05.2021 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на заседании Совета безопасности Александр Лукашенко высказался о декрете, который подписал 9 мая, пишет БЕЛТА. Речь идет о том, что в случае гибели президента власть перейдет к Совбезу.

Роль и полномочия Совбеза должны быть соизмеримы с рисками и угрозами нынешнего времени, сказал сегодня Лукашенко.

— Тем, кто сегодня рефлексирует в сетях и мессенджерах по поводу нового декрета и не владеет вопросом, объясню. Совет безопасности — это не одни силовики, как некоторые тут пописывают, — сказал он, добавив, что среди постоянных членов структуры половина должностных лиц — гражданские люди: руководители правительства, обеих палат парламента и Администрации президента. — А если взять полный состав Совбеза — это вообще две трети гражданских людей.

В случае гибели Лукашенко власть перейдет к Совбезу. Подписан декрет

По его словам, документ опирается на Конституцию, закон «Об обороне», Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, иное законодательство и международные правовые акты, принятые за период независимости Беларуси.

— Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совета безопасности, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто, — сказал Лукашенко. — Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии Соединенных Штатов Америки, в «несостоявшееся государство», мы должны закрепить за Советом безопасности новые конкретные жизненно важные функции. Такое расширение полномочий будет способствовать обеспечению стабильной и безопасной работы всего государства и каждого человека. Всё это вопросы защиты суверенитета и конституционного строя, о которых и говорится в подписанном мной 9 мая декрете.

 
 
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Сегодня на заседании Совета безопасности Александр Лукашенко высказался о декрете, который подписал 9 мая, пишет БЕЛТА. Речь идет о том, что в случае гибели...
 
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