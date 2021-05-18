ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Amazon хочет купить MGM за $9 миллиардов — с правами на «Бонда» и «Рокки»

18.05.2021 11:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Amazon ведет переговоры со студией MGM о ее покупке за $9 млрд. Студии принадлежат права на такие франшизы, как «Джеймс Бонд», «Рокки», «Викинги», «Робокоп», «Звездные врата» и другие. По данным The Variety, переговоры ведутся на самом высоком уровне, в них задействованы топ-менеджеры Amazon и глава совета директоров MGM. Представители сторон отказались комментировать информацию.

Новости о том, что MGM ищет покупателя, появлялись и ранее — как минимум в декабре 2020 года. Накануне The Information озвучила диапазон суммы сделки — $7—10 млрд, звучали и другие цифры — от $5 до $15 млрд. Согласно данным источников из индустрии, текущее предложение подразумевает $9 млрд.

Покупка MGM позволит Amazon нарастить библиотеку доступного контента: студии принадлежат права на более чем 4 тыс. фильмов, 17 тыс. эпизодов сериалов.

Умная колонка Яндекс Станция (черный)
27 отзывов
50 Вт, питание от сети, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, DLNA
459 р.
46 предложений
Умная колонка Яндекс Станция Мини (черный)
52 отзыва
3 Вт, питание от сети, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, DLNA
169 р.
34 предложения
Беспроводная колонка JBL Flip 5 (черный)
33 отзыва
20 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth 4.2
207 р.
45 предложений
Сравнить эти товары →
Беспроводные и портативные колонки в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Amazon ведет переговоры со студией MGM о ее покупке за $9 млрд. Студии принадлежат права на такие франшизы, как «Джеймс Бонд», «Рокки», «Викинги», «Робокоп»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как пожарные борются с огнем в округе Лос-Анджелес – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by