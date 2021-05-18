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Amazon хочет купить MGM за $9 миллиардов — с правами на «Бонда» и «Рокки»
Источник материала: Onliner
Компания Amazon ведет переговоры со студией MGM о ее покупке за $9 млрд. Студии принадлежат права на такие франшизы, как «Джеймс Бонд», «Рокки», «Викинги», «Робокоп», «Звездные врата» и другие. По
Новости о том, что MGM ищет покупателя, появлялись и ранее — как минимум в декабре 2020 года. Накануне The Information озвучила диапазон суммы сделки — $7—10 млрд, звучали и другие цифры — от $5 до $15 млрд. Согласно данным источников из индустрии, текущее предложение подразумевает $9 млрд.
Покупка MGM позволит Amazon нарастить библиотеку доступного контента: студии принадлежат права на более чем 4 тыс. фильмов, 17 тыс. эпизодов сериалов.
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Компания Amazon ведет переговоры со студией MGM о ее покупке за $9 млрд. Студии принадлежат права на такие франшизы, как «Джеймс Бонд», «Рокки», «Викинги», «Робокоп»,...
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