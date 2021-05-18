Представитель Билла Гейтса рассказал о его романе с сотрудницей Microsoft

Источник материала: Sputnik Беларусь

Слухи о том, что Билл Гейтс покинул свой пост из-за адюльтера с сотрудницей Microsoft взорвали СМИ и заставили отдуваться представителей предпринимателя.

С того момента как Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой, в таблоидах не утихают споры о неверности бизнесмена. Издание New York Times заявило, что Гейтс безуспешно пытался соблазнить коллег из своего благотворительного фонда, а The Wall Street Journal настаивает на то, что Билл много лет изменял жене с одной из сотрудниц Microsoft, что привело к печальным последствиям.

Ходят слухи, что именно из-за своей тайной связи с коллегой Гейтса мягко попросили уйти в отставку и покинуть пост в совете директоров.

Изданию People удалось поговорить с официальным представителем миллиардера, который подтвердил, что роман был. Но связь прервалась очень быстро и много лет назад.

"Они разорвали отношения по обоюдному согласию 20 лет назад. А решение Билла оставить свое кресло никак не связано с этим. Он захотел больше времени уделять благотворительным проектам", - говорится в заявлении.

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