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Представитель Билла Гейтса рассказал о его романе с сотрудницей Microsoft
18.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Слухи о том, что Билл Гейтс покинул свой пост из-за адюльтера с сотрудницей Microsoft взорвали СМИ и заставили отдуваться представителей предпринимателя.
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С того момента как Гейтс
Ходят слухи, что именно из-за своей тайной связи с коллегой Гейтса мягко попросили уйти в отставку и покинуть пост в совете директоров.
Изданию People удалось поговорить с официальным представителем миллиардера, который подтвердил, что роман был. Но связь прервалась очень быстро и много лет назад.
"Они разорвали отношения по обоюдному согласию 20 лет назад. А решение Билла оставить свое кресло никак не связано с этим. Он захотел больше времени уделять благотворительным проектам", - говорится в заявлении.
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Слухи о том, что бизнесмен имел тайную любовную связь оказались небеспочвенными, о чем рассказали репортеры издания People.
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