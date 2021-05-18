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Как пожарные борются с огнем в округе Лос-Анджелес – видео

18.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Густые клубы дыма поднимаются от так называемого "пожара Палисейдс". Огонь в округе Лос-Анджелес выжег 1325 акров, локализовано около 23% общей площади возгорания. Никакие конструкции не были повреждены, и сообщений о пострадавших не поступало.

Пожар, начавшийся поздно вечером в пятницу в 20 милях к западу от центра Лос-Анджелеса, вызвал эвакуацию около тысячи жителей. Пока ни одно строение не сгорело, но официальные лица заявили, что огонь угрожает 785 строениям.

Пожарная служба Лос-Анджелеса ранее сообщила, что пожар был "подозрительным". Человек, подозреваемый в поджоге, арестован, но никакие подробности о нем не разглашаются.

Более 500 пожарных борются с пламенем в сложной местности каньона, заполненной 20–30-футовыми кустами. Из-за ландшафта огонь требуется тушить и с воздуха. С поджогом борются также экипажи трех самолетов и нескольких вертолетов.

Калифорния уже несколько недель страдает от сильной засухи. Эксперты опасаются, что будет еще суше и жарче, что создаст условия для нового разрушительного сезона лесных пожаров.

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Спасатели продолжает бороться с пожаром на площади 1325 акров в районе Пасифик Палисейдс. Оттуда эвакуировали около 1000 человек. Смотрите на видео, как более 500...
 
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