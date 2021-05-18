Исполнился год как Тихановская в большой политике: как оценить ее деятельность?

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«Тихановская совершала как правильные, так и ошибочные политические ходы»





Фото: tut.by

«Светлана Тихановская за последний год сменила несколько ролей. Когда она зарегистрировалась кандидатом в президенты, это был жест солидарности с задержанным супругом Сергеем. Наверное, политиком она стала с момента объединения штабов, с момента появления трио, представлявшем единые альтернативные политические силы. После того, как за Тихановскую было отдано большинство голосов избирателей, после того, как она стала национальным лидером, символом белорусского протеста, ее действия были неоднозначными. Она совершала как правильные, так и ошибочные политические ходы», – сказал Егоров.

«От лидера требуется направление и руководство массовыми протестами, а не просто присоединение к ним. Растерянность длилась практически весь август. Хотя, конечно, у Тихановской были объективные причины: давление на нее с высылкой в Литву», – отметил Егоров.

«Начали появляться новые политические структуры: офис Тихановской, Координационный совет, НАУ, штаб Бабарико, связи между которыми не очень понятны. У Светланы как лидера не хватило ресурсов, понимания и воли, чтобы сохранить или по-новому собрать объединенную команду. Символическое единство по-прежнему сохраняется, публичных конфликтов между разными центрами нет, но можно констатировать отсутствие единой штабной структуры. Из-за чего порой возникает разнобой и несогласованность в действиях. Сохранение единства останется некоторой проблемой», – считает Егоров.

«Ультиматум Тихановской был самым спорным политическим действием, который она совершила. Он был политически несвоевременен и показал, что команда Тихановской не очень ясно понимает внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Стратегия, опубликованная офисом Тихановской в этом году, также была очевидно слабой: по факту она не предложила людям общих действий, дала неверный прогноз о возобновлении протестов весной», – сказал Егоров.

«Что сегодня по-прежнему находится в руках Тихановской – ее роль и значение как национального лидера и возможность действовать, исходя из этой позиции. Считаю, сегодня задача человека на этой позиции состоит, прежде всего, в возвращении белорусам смысла политической деятельности, участия в демократическом движении», – сказал Егоров.

«За прошедший год Тихановская выросла как политик»





Скриншот видео svaboda.org

«Думаю, она достойно выполнила ту роль, которая случайно выпала на ее долю. Не арестовали бы ее мужа – она, конечно, не выдвигалась бы. За прошедший год Тихановская выросла как политик. Сегодня это уже не неподготовленная личность, сейчас ее можно называть опытным политическим деятелем», – сказал Гончарик.

«Плюс: при ее прямом участии у огромной массы людей проснулось политическое сознание. А минус может стать более явным в будущем. К сожалению, находясь вне страны, люди не всегда способны реально оценивать нашу действительность. Поэтому мое пожелание Тихановской: более реалистично оценивать ситуацию внутри Беларуси и выстраивать в соответствии с ней свои действия», – отметил Гончарик.

«Прогнозировать трудно, т.к. это зависит от многих непредсказуемых факторов, от развития ситуации как внутри страны, так и за ее пределами», – сказал Гончарик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Исполнился год как Тихановская в большой политике: как оценить ее деятельность? UDF поинтересовался у экспертов: как они сегодня оценивают фигуру Светланы Тихановской.

На днях исполнился год, какзаявила о намерении баллотироваться на пост президента Беларуси и оказалась в большой политике. После президентских выборов, на которых, как считается, она получила большинство голосов избирателей, Тихановская действует из Вильнюса в роли национального лидера.поинтересовался у экспертов: как они сегодня оценивают фигуру Светланы Тихановской, какие плюсы и минусы видят в ее деятельности.Старший аналитик Центра европейской трансформациив комментарииназвал «сложным вопросом» предложение оценить деятельность Светланы Тихановской.Например, Тихановская и объединенный штаб не были готов к тому, что будет происходить после голосования 9 августа.Также Тихановская и ее команда не смогли удержать объединенный штаб от фактического распада.Назвал политолог и другие неудачные шаги Тихановской.Из удачных шагов Тихановской политолог выделил, прежде всего, ее международные успехи.Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001в комментарииотметил, что в целом положительно оценивает деятельность Тихановской.Какие плюсы и минусы он видит в ее работе?Как долго Светлана Тихановская сможет оставаться в роли национального лидера?